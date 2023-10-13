Adnan Oktar'a Yönelik "Kedicik" Belgeseli Yayından Kaldırıldı: Peki Neden?

Geçtiğimiz günlerde YouTube'un sevilen belgesel kanalı 140journos, Adnan Oktar'ı konu alan bir belgesel yayınladı. YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan "Kedicik" belgeseli, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da gündem oldu.

Bugün gelen habere göre Kedicik belgeseli YouTube kanalından kaldırıldı. Kullanıcılar videoyu izlemek için kanala girdiklerinde belgeseli bulamadı. Peki, belgesel neden kaldırıldı? İşte haberimizin devamı...

İhlas Haber Ajansı (İHA) Telif Hakkı İstedi!

140journos'un yayınlandığı günden itibaren dillerden düşmeyen Kedicik belgeseli, İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın telif hakkı istemesi sebebiyle yayından kaldırıldı. Belgeselin yayınlandığı sayfada İHA'nın hak talebiyle ilgili bilgilendirme yazısı göründü.

Adnan Oktar'ın kadınlara nasıl istismar ve zorbalık ettiğini, nasıl zamanla suç örgütü hâline geldiğini konu alan belgeselin birkaç yerinde, İHA'nın servisinde yayınlanan görüntüler yer alıyordu.

Henüz İHA ve 140journos'tan bir açıklama gelmese de videonun bu görüntüler sebebiyle yayından kaldırıldığı düşünülüyor. Eğer tahmin edildiği gibiyse, 140journos İHA'nın görüntülerini kaldırarak belgeseli yeniden yayınlayabilir.

Henüz belgeselin yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı kesin değil. Her iki tarafın da açıklama yapmasını bekleyen seyirciler, sosyal medya hesaplarından videonun yayından kaldırılmasıyla ilgili eleştirilerini paylaşıyor.

Peki siz Kedicik belgeselini izlemiş miydiniz? Videonun yayından kaldırılması hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.