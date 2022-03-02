Kendi Kendini Şarj Edebilen Yeni Elektrikli Tren Projesi: Infinity Train

Küresel yeşil yenilenebilir enerji ve kaynak şirketine geçişi işaret eden Fortescue, bugün yüzlerce yeni iş yaratması ve yüz milyonlarca dolarlık karbonsuzlaştırmayı kolaylaştırması beklenen bir hareketle, İngiltere merkezli Williams Advanced Engineering'in (WAE) satın alımını tamamladı.

WAE, büyümesini hızlandırmak için güçlü bir şekilde bağımsız bir şirket olmaya devam ederken, lider pil teknolojisi bölümü Fortescue ile yakın bir şekilde koordine edilecek. Her ikisi de Fortescue'nun yeşil enerji, teknoloji ve geliştirme şirketi Fortescue Future Industries (FFI) tarafından yönetilecek.

Infinity Train Yerçekimi Enerjisinden Yararlanacak

Oxfordshire sahasındaki satın alma işlemi için WAE ve Fortescue, dünyada ilk kez sıfır emisyonlu ‘Infinity Train’i duyurdu. Yenileyici akülü elektrikli tren projesi, yeniden yükleme ve dönüş yolculuğu için herhangi bir ek şarj gereksinimi olmaksızın akülü elektrik sistemlerini yeniden şarj etmek için yerçekimi enerjisini kullanacak.

Firma, Infinity Train projesi ile sadece arazi eğiminden yararlanarak yol alan bir tren merkezli taşımacılık sistemi kurmak istiyor. Özel bir altyapı ile yük trenlerinin eğimli arazilerde hızlanması ve iniş ile fren noktalarında yerleşik pillerini şarj etmesi hedefleniyor. Firma bu sayede şarj istasyonu gibi ekstra altyapı maliyetlerine olan ihtiyacın ortadan kalkacağını inanıyor. Çünkü gidiş yolunda toplanan enerjinin, dönüşü sağlayabileceği aktarılıyor.

Fortescue Kurucusu ve Başkanı Dr. Andrew Forrest AO, ‘Infinity Train, sadece Fortescue'nun 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma yarışını hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda işletme maliyetlerimizi düşürecek, bakım verimliliği ve üretkenlik fırsatları yaratacaktır. Infinity Train, Fortescue'nun yeşil filosuna katılacak ve Fortescue'nun, hissedarlarımız için büyük bir değer sağlayarak, yeşil endüstriyel ulaşım ekipmanı için büyüyen küresel pazarda önemli bir oyuncu olmasına katkıda bulunacak. Dünya, son derece kirletici, durdurulmasa bile ölümcül çağdan devam etmeli ve açıkça yapabilir’ dedi.

Fortescue ve WAE tarafından ortaklaşa geliştirilecek olan teknoloji, azaltılması zor ağır sanayi sektöründeki emisyonların azaltılmasına yönelik olacak ve bu teknolojinin küresel bazda ticarileştirilmesi için önemli fırsatlar sunacak.

Fortescue İcra Kurulu Başkanı Elizabeth Gaines, ‘WAE'nin satın alınması, Fortescue'nun küresel bir yeşil enerji ve kaynak şirketine geçişinde önemli bir adımdır. Tüm değer zinciri boyunca teslim etmek için teknolojileri, üretim yeteneklerini ve yeşil enerji üretimini ve dağıtımını tam olarak entegre etmemizi sağlayacak yapı taşlarını hızla oluşturuyoruz. Infinity Train, 2030 yılına kadar madencilik operasyonlarımızı karbondan arındırma hedefimizi gerçekleştirmek için çalışırken, WAE ile birlikte geliştirilecek önemli bir projedir.’ açıklamasında bulundu.