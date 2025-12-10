Kendini Kanıtladı: ANKA 3 Otonom Uçuş Testlerini Tamamladı!

Türkiye'nin önemli savunma sanayi projeleri arasında yer alan ANKA 3, otonom uçuş testlerini tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin savunma sanayine güç katacak olan ANKA 3, MMU KAAN gibi farklı platformlar ile uyum içerisinde operasyonel yeteneklere de sahip. İşte detaylar...

ANKA 3’ün Otopilot Testleri Başarıyla Tamamlandı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin geliştirdiği ANKA 3, kritik bir eşiği daha geride bıraktı. TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre platform, gerçekleştirdiği 46. uçuş sortisiyle birlikte otonom uçuş ve otopilot testlerini başarıyla tamamladı. Bu adım, insansız hava araçlarının savaş alanındaki rolünü kökten değiştirecek yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

ANKA-III, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. ✈️



Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.



Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla… pic.twitter.com/VGNwTfE0FY — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) December 8, 2025

Gelişmiş görev bilgisayarı, yüksek işlem gücü ve yapay zekâ desteği sayesinde ANKA 3, karmaşık görevlerde insan müdahalesini önemli ölçüde azaltacak bir farkındalık ve karar verme mimarisi sunmaya hazırlanıyor. Tasarımıyla dikkat çeken ANKA 3, düşük radar görünürlüğünü hedefleyen üçgen gövde yapısıyla modern muharebe ihtiyaçlarına tam uyum sağlıyor.

Mühimmatların kanat içine entegre edildiği bu mimari, hem aerodinamik verimliliği artırıyor hem de platformun görünürlüğünü önemli ölçüde azaltıyor. Tek jet motorlu versiyonun 425 knot’a (yaklaşık 0.7 Mach) kadar hızlanabildiği belirtilirken, çifte motorlu konfigürasyonun 1.2 Mach’ın üzerine çıkacağı ifade ediliyor. Uçak ayrıca 1200 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor.

TUSAŞ ANKA-3 Teknik Özellikleri!

Performans:

Menzil: 10.000 km (yakıt ikmali ile).

Maksimum Hız: 0.7 Mach (~850 km/s).

Servis Tavanı: 40.000 feet (12.000 metre).

Havada Kalış Süresi: 10+ saat.

Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg.

Boyutlar:

Kanat Açıklığı: 18 metre.

Uzunluk: 12 metre.

Yükseklik: 3 metre.

Motor:

Motor Türü: Turbofan.

Motor Sayısı: 1 adet.

İtki Gücü: 4.500 lbf (~20 kN).

Avionik ve Sensörler:

EO/IR Sistem: Yüksek çözünürlüklü kamera, termal görüntüleme, lazer işaretleyici.

SAR Radar: Hareketli hedef tespiti (GMTI), haritalama.

Elektronik Harp (EW): Radar uyarı, elektronik karıştırma.

Veri Bağlantısı: Güvenli, şifreli, uydu bağlantılı (SATCOM).

