Bunu Yapan Oyuncular, Forza Horizon Serisini Oynayamayacak

Oyun geliştiricileri açısından bu yıl oldukça hüsran dolu geçiyor. Bu yılın başlarında Resident Evil Requiem'in resmî olmayan sürümü dolaşıma girdi. Piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra bilgisayar korsanları tarafından kırılan bu yapımdan sonra şimdi de Forza Horizon 6 benzer bir olayla gündeme geldi.

İlginç olan şu ki bu oyun henüz piyasaya sürülmedi. Premium sürümünü ön sipariş verenler, oyuna resmî çıkış tarihinden sadece birkaç gün önce erken erişim imkânı elde edecekti fakat oyunun resmî olmayan versiyonunun yayılması ile birlikte hiçbir şekilde ödeme yapmayan oyuncular dahi yeni oyunu oynama imkânı elde etti. Bu yaşanan gelişmeden bir süre sonra Playground Games'ten açıklama geldi.

Forza Horizon 6'nın Resmî Olmayan Sürümü İçin Ne Yapılacak?

Geliştirici Playground Games, Forza Horizon 6'nın resmî olmayan sürümünün elde edildiğine dair söylentilerin farkında olduğunu ve bu sürümü kullanarak oyunu erkenden oynama imkânına sahip hâle gelen kişilere karşı ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Bu doğrultuda söz konusu oyuncular, Forza Horizon serisine hiçbir şekilde erişemeyecek. Donanım bazlı yasaklamalar da dahil olmak üzere birçok yaptırım söz konusu hâle gelecek.

Forza Horizon 6'nın Resmî Olmayan Sürümü Nasıl Elde Edildi?

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Forza Horizon 6'nın Steam'deki Premium versiyonunun şifrelemeden yüklenmesi sonucunda sızdırıldığına işaret ediyordu. Bilmeyenler için bu tür büyük oyun serilerinin yeni yapımları çıkmadan önce belirli oyunculara doğrudan erişmeleri için ön yükleme seçeneği ile sunulur. Bir oyuncu, ön yükleme seçeneği sayesinde Steam'deki bir oyunu önceden indirebilir fakat şifrelenmiş olduğu için bunu oynayamaz.

Oyunun piyasaya sürülmesi hâlinde bu şifre arka planda çözülerek oyunun oynanabilir hâle gelmesi sağlanır. Forza Horizon 6'nın ise bu süreçte şifrelenmeden yüklenmesinin bilgisayar korsanları tarafından bir fırsat olarak değerlendirildiği ve oyunun resmî olmayan sürümünün çok hızlı bir şekilde dağıtılmaya başlandığı iddia ediliyordu. Geliştirici, son açıklamasında yaşanan sızıntının ön yükleme sürecindeki bir hatadan kaynaklı olmadığını belirtse de olayın tam olarak neden kaynaklı olduğuna değinmedi.

Forza Horizon 6'nın Resmî Olmayan Sürümünün Tehlikeleri Neler?

19 Mayıs 2026'da mevcut yarış oyunlarının arasına katılacak olan Forza Horizon 6'nın resmî olmayan sürümünü oynarsanız geliştirici Forza Horizon serisini bir daha hiçbir şekilde oynayamamanız için donanım bazlı yasaklama dâhil çok çeşitli yaptırımlar uygulayacak. Tabii, tek sorun bu değil. Asıl risk, bilgisayar korsanları tarafından oyunun bu resmî olmayan sürümüne eklenebilecek zararlı yazılımlarda.

Bu zararlı yazılımlar, klavyede bastığınız tüm tuşların kayıt altına alınmasına, kamera ve mikrofonunuza erişilmesine, bilgisayarda oturum açtığınız tüm platformda mevcut hesapların ele geçirilmesine, cihazda tuttuğunuz dosyaların şifrelenip sizden ciddi miktarda para talep edilmesine sebep olabilir. O yüzden Forza Horizon 6'nın resmî olmayan sürümünden kesinlikle uzak durmak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Forza Horizon 6'nın resmî olmayan sürümünün nasıl elde edildiğine dair iddiaların aslının olmadığı belirtilirken sorunun nereden kaynaklandığının belirtilmemesi, bana geliştiricinin yeterince şeffaf olmadığını düşündürüyor. Bu oyun oldukça uzun bir zamandan beri bekleniyor. Oyun için ödeme yapan ve çıkış tarihini iple çekenler için en azından arka planda neler olup bittiğinin net bir şekilde ifade edilmesi gerekirdi.