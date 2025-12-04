Bu Kez İHA Değil Nükleer Enerji: Baykar'dan Yeni Hamle!
Türkiye'nin yerli savunma sanayi şirketleri arasında boy gösteren Baykar, insansız hava araçlarının ardından nükleer enerji alanına yöneliyor. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Baykar'ın enerji sektörüne yönelik yeni çalışmaları duyuruldu.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklamada Baykar'ın 40 MW kapasiteli "Küçük Modüler Reaktör" (SMR) prototipi üzerinde çalıştığı duyuruldu.
KIZILELMA, TB-2 gibi insansız hava araçlarıyla gündeme sık sık gelen Baykar, uzay yatırımlarının ardından nükleer enerji sektörüne yöneldi. Bu kapsamda yeni yapacağı yatırımları açıklanan Baykar'ın, Türkiye'nin enerji sektörü özelinde de söz sahibi olması bekleniyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Baykar Bu Kez Nükleer Enerjiye Giriyor! Bakanlık Yeni Yatırımı Resmen Duyurdu!
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projelerinde adından sıkça söz ettiren Baykar, enerji sektörüne de giriş yaptığını bugün resmi olarak duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklamada Baykar'ın 40 MW kapasiteli "Küçük Modüler Reaktör" (SMR) prototipi üzerinde çalıştığı duyuruldu.
Prototipten elde edilecek olan güç tek başına 100 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Savunma teknolojilerindeki ivmesini enerji alanına da taşımayı hedefleyen şirket Türkiye’nin nükleer alanda dışa bağımlılığını azaltacak çözümler geliştirmek istiyor.
SMR teknolojisinin fabrika ortamında üretilip modüler şekilde kurulabilmesi klasik nükleer santrallere göre hem daha hızlı devreye alınabilmesini hem de daha düşük maliyetlerle geliştirilebilmesini sağlıyor. Bakanlık nükleer enerji alanını özel sektörün de faaliyet gösterebileceği şekilde yeniden düzenleyen kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.
Bu yasayla birlikte gerekli kriterleri karşılayan şirketler tıpkı Baykar gibi yerli SMR prototipleri geliştirme izni alabilecek. Devletin bu alanda planladığı Ar-Ge destekleri, yatırım teşvikleri ve yeni lisans mekanizmaları sayesinde Türkiye’nin enerji teknolojilerinde daha rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.
