Bakan Şimşek Uyarmıştı... Elinde Kesme Altın Olanlar Hemen Harekete Geçsin

Kesme altın (çekili altın olarak da anılır) özellikle kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığına sebep olmasından ötürü sık sık eleştiri oklarına maruz kalıyordu. Daha önceden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda uyarıda bulunmuştu. Şimdi ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu uyarı pekiştirildi. Altın piyasasını düzenlemek ve uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla kesme altın satışına yasak getirildi. Peki elinizde kesme altın varsa ne yapmanız gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Satış Yapmak İçin İzin Gerekecek

Kuyumcular artık kesme altın satışı yapamayacak. Sadece Ticaret Bakanlığı'ndan yetki almış kuyumcular ve vergi levhasında kıymetli maden ticareti belirtilen işletmeler bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Elinde kesme altın bulunduran vatandaşlara gelince; onlar için resmi bir açıklama henüz yapılmış değil ancak ellerinden çıkarmaları ve bozdurup standart altına dönüştürmeleri öneriliyor. Şu an için kesme altın sahiplerine yönelik bir yaptırım veya geri alma mekanizmasının olmadığının altını çizelim.

İlaveten yurt dışına çıkarken yanınızda götürebileceğiniz nakit miktarına da düzenleme getirildi. Bundan böyle 25 bin TL değil, 185 bin TL'ye kadar nakit bulundurabileceksiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yeni düzenlemeyi şöyle değerlendiriyor: