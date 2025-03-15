Küçük İşletme Sahipleri Üzülecek: KDV İadesinde Yeni Dönem Başlıyor

Katma Değer Vergisi (KDV), mal ve hizmet alımları üzerinden alınan bir vergi türü. İşletmeler, yaptıkları alışverişlerde ödedikleri KDV'yi, belirli koşullarda geri alabiliyor ama yeni düzenlemeyle birlikte, iade talebinde bulunmak için 10 bin TL'lik bir alt sınır getirildi. Yani artık küçük işletmeler, daha az tutarlı işlemler için KDV iadesi başvurusu yapamayacak. Peki bu ne demek oluyor? Büyük işletmeler için başvuru süreci kolaylaşırken, küçük işletmelerin iade talebinde bulunması zorlaşacak.

KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yeni kural, Nisan 2024 itibarıyla yapılan işlemler için geçerli olacak. Bu kapsamda KDV iadesi için gereken minimum tutar 2 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. KDV iadesi hesaplaması ise oldukça basit:

Mal veya hizmetin satış bedeline KDV oranı eklenir.

İşletme, bu vergiyi devlete öder.

İade hakkı doğuran işlemlerde, ödenen KDV’nin bir kısmı geri alınabilir.

İade Almak İçin Şartlar

İade başvurusunda bulunmak için belli başlı kriterler var. Öncelikle Vergi Dairesi'ne gidip iade hakkı doğuran işlemlere ait belgeleri sunmanız gerekiyor. Başvurular genellikle birkaç hafta içinde sonuçlanıyor. Yoğunluğa göre işlem hızı değişiyor.