11 Yıldır Felçliydi: Ünlü Sporcu Robotik Yürüme Cihazıyla Paris Olimpiyat Meşalesini Taşıdı!

26 Temmuz'daki açılış töreniyle başlaması beklenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için nefesler tutuldu. 15 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak bu devasa organizasyon, doğal olarak eğlenceli ve aynı zamanda iç ısıtan gelişmelere de sahne olabiliyor.

Son olarak, 11 yıldır belden aşağısı felç olan Fransız paralimpik tenisçi Kevin Piette, robotik yürüme cihazı sayesinde olimpiyat meşalesini taşıdı.

11 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu belden aşağısı felç kalan 36 yaşındaki paralimpik tenisçi Kevin Piette, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bir robotik yürüme cihazıyla olimpiyat meşalesini taşıdı.

Bu anlar viral hale gelirken, engelli bireylerin yeniden yürümesini sağlayan bu dış iskeletin Fransız Wandercraft şirketi tarafından geliştirildiği belirtiliyor.

🔥 A true triumph of the human spirit and engineering as paraplegic Kevin Piette carries the Olympic torch towards it's destination thanks to exo-suit technology.pic.twitter.com/pD4uBK8AfL#Olympics | #Paris2024