Twitch'e Kick'in En Popüler Özelliği Geldi

Twitch, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden birini kullanıma sunmaya başladı. Canlı yayın platformu üzerinden yapılan duyuruya göre Kick'te yer alan yayını geri sarma özelliği, Twitch'e de geliyor. Ancak platformun en büyük rakibi Kick'in aksine bu özellik şu anda herkesin kullanımına açık değil ve birtakım kısıtlamalar var.

Twitch, Yayını Geri Sarma Özelliği Sunuyor

Twitch, dünyanın en iyi canlı yayın uygulamaları arasında yer alsa da rakiplerinin sunduğu birçok özellikten yoksun durumda. Örneğin Kick veya YouTube gibi platformlarda yapılan canlı yayınları geri sarmak mümkünken Twitch'te yayın devam ederken bu yapılamıyor. İzleyiciler açısından önemli bir dezavantaj oluşturan bu eksiklik, platform tarafından atılan son adımla birlikte tamamlanıyor.

Platformdaki resmî Twitch hesabı üzerinden duyurulan yeni özellik, canlı yayın devam ederken durdurma ve geri sarma gibi özelliklerden yararlanmanıza imkân tanıyacak. Tıpkı Kick'te olduğu gibi bu platformda da "Canlı" seçeneğine basarak yayını gerçek zamanlı olarak takip etmeye başlayabileceksiniz.

Bu özellik şimdilik tüm kullanıcılara açık değil. Canlı yayını geri sarabilmek için kullanıcıların izlediği kanala abone olması ya da Turbo abonesi olması gerekiyor. Varsayılan olarak devre dışı bırakıldığı için yayıncıların bunu manuel olarak etkinleştirmeye ihtiyacı var. Fakat yayıncılara da platforma bağlı olmaları şartı koşuluyor. Yani her yayıncı, özelliği etkinleştirme iznine sahip değil.

Yayınları geri sarma özelliğinin bu kadar kısıtlama ile birlikte gelmesi, Twitch CEO'su Dan Clancy'ye göre platformdaki reklamları atlamak için kullanılmasını engellemeye çalışmalarından kaynaklanıyor. Bu da özelliğin ilerleyen haftalarda daha az kısıtlayıcı olabileceği anlamına geliyor. Yine de abone olmayan izleyicilere ne zaman sunulacağına dair bir tarih verilmediğini belirtelim.

Yeni özellik için mevcut sınırlamalar kaldırılana kadar alternatif olarak canlı yayın sona erdikten sonra yayıncının kanalına gidip videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Bunu beklemek istemiyorsanız yeni özelliği kullanmanın koşullarını karşılamak üzere kanala abone olabilirsiniz ama bunun için yayıncının özelliği kendisinin etkinleştirmesi gerektiğini unutmayın.