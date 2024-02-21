Twitch Rakibi Kick'e Erişim Engeli Getirildi!

Geçtiğimiz hafta Twitch'in yeni rakibi Kick hakkında BTK'nın resmi bir inceleme başlattığı İbrahiç Haskoloğlu tarafından ortaya atılmıştı. Haskoloğlu'nun tweetinde şunlar yazıyordu: “Uluslararası Kumar şirketleriyle çalışan, platformunda kumara yer veren ve geçtiğimiz aylarda da Türkiye’ye giren Kick hakkında BTK inceleme başlattı.”

Twitch'teki yayıncıların da bir bir geçiş yaptığı Kick, son bir sene içerisinde yayıncı kitlesini de oldukça genişletti. Yeni gelen bilgiye göre BTK incelemesi sonucunda Kick'e erişim engeli getirildi.

Kick'e Erişim Engeli Getirildi

Yayıncı transferleriyle oldukça yüklü bir harcama yapan ve rekor anlaşmalara imza atan Kick, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendi. Birçok kişinin halihazırda erişime devam edebildiği de aktarılan bilgiler arasında.

Konu ilgili yapılan resmi açıklamada ise: “Kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.” notu yer alıyor. Konunun gidişatına ve bu engelin kısa bir süreliğine olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklama henüz bulunmuyor.