Kingdom Come: Deliverance 2'den Yeni Rekor! Büyük Başarıya İmza Attı

Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance 2 isimli oyun 4 Şubat 2025 tarihinde piyasaya sürüldü. Açık dünya aksiyon RPG türündeki oyun çok kısa süre içerisinde dünyanın dört bir yanında büyük bir popülerliğe ulaştı. Öyle ki oyun eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı.

Kingdom Come: Deliverance 2 Yoğun İlgi Görüyor

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Kingdom Come: Deliverance 2 oyunu, SteamDB'ye göre ilk gün 159 bin 351 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı. Bu sayının artmaya devam ettiğini de belirtmek gerekiyor. Eş zamanlı oyuncu sayısı 176 bin 285'e kadar çıktı.

Geliştirici Warhorse Studios ve yayıncı Deep Silver sosyal medya üzerinden Kingdom Come: Deliverance 2'nin satış miktarını da açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre oyun yalnızca bir günde 1 milyon adet satışı geride bıraktı.

Oyun yüksek inceleme puanlarıyla da dikkat çekiyor. 88 Metacritic puanına ulaşan açık dünya aksiyon RPG oyununun Steam'deki oyuncu yorumları da çok olumlu durumda. Orta Çağ oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyun etkileyici atmosferi, gerçekçi oynanışı ve kaliteli grafikleriyle kendisine hayran bırakıyor.

Oyunun PC sürümü Steam'de 44,99 dolar (1.614 TL civarı), Epic Games Store'da ise 1.530 TL'ye satılıyor. Oyun ayrıca Xbox mağazasında 1.749 TL, Playstation mağazasında ise 2.499 TL fiyat etiketine sahip.