Kingdom Come: Deliverance 2, Başarısını XBox Series X'e Borçlu

Kingdom Come: Deliverance 2 çıktığı ilk günden bu yana milyonlarca kopya sattı, Steam'de eşzamanlı oyuncu rekorlarını kırdı ve eleştirmenlerden büyük övgüler aldı. Zira sadece içerik bakımından değil optimizasyon kanatlarında da oldukça başarılı bir projeydi.

Tüm bunlar başarılı olmasındaki önemli sebeplerdi. İlginç olan ise, Microsoft'un en zayıf konsolunun bu optimizasyona büyük katkı sağlamasıydı.

Warhorse Studios'un Küresel Halkla İlişkiler Müdürü Tobias Stolz-Zwilling, katıldığı Iron Lords Podcast yayınında Xbox Series S için yapılan optimizasyonların, diğer platformlara da fayda sağladığını açıkladı.

PS5, PS5 Pro ve Xbox Series X|S arasında en güçsüz cihazın Xbox Series S olduğu bir sır değildi ama geliştiriciler, bu donanım için yaptıkları ince ayarları diğer platformlara da taşıyarak genel performansı artırmayı başarmış.

Xbox Series S İçin Yaptığımız Optimizasyonlar İlham Oldu

Tobias Stolz-Zwilling, Xbox Series S'in donanımsal kısıtlamaları sebebiyle, oyunun çok daha verimli çalışmasını sağlamak için çeşitli optimizasyonlar yaptıklarını ve bunların diğer platformlara da olumlu yansıdığını şu sözlerle dile getirdi:

Bazı şeyleri burada ve orada test edersek ne olur diye düşündük ve bu yolda Xbox Series S için yaptığımız optimizasyonlar diğer platformlar için de büyük fayda sağladı. Serinin en zayıf donanımı olduğu sır değil. Bu yüzden bazı şeyleri kısmamız, kodlamada daha akıllıca çözümler üretmemiz, belleği daha verimli kullanmamız gerekti. İşte bu bellek yönetimi ve optimizasyon çalışmaları, diğer konsollara da performans artışı sağladı.

Yani Warhorse Studios ekibi, öncelikle en zayıf donanım olan Xbox Series S'i en iyi şekilde çalıştırabilmek için optimizasyonlar yaptı. Ardından aynı optimizasyon diğer konsollara da sıçradı.

Konsollara Göre Performans Modları

Kingdom Come: Deliverance 2, Xbox Series S'te tek bir grafik modu ile çalışıyor. Bu konsolda 1080p çözünürlükte 30 FPS hız veriyor. Xbox Series X ve PlayStation 5 içinse iki farklı mod var.

Kalite modunda 1440p'den yükseltilmiş 4K 30 FPS hız alınıyor. Performans modunda ise 1080p'den yükseltilmiş 1440p 60 FPS hıza ulaşılıyor.

Öte yandan, PlayStation 5 Pro daha yüksek bir performans sunuyor ve 1440p'den yükseltilmiş 4K çözünürlükte 60 FPS oynanabilirlik sağlıyor.

Tobias Stolz-Zwilling, oyunun görselliğinin olabilecek en iyi seviyede kaldığını ancak optimizasyonlar sayesinde daha akıcı hale geldiğini belirtiyor.