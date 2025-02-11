Take Two Açıkladı: GTA 6 PC'ye Erken mi Gelecek?

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken Take-Two Interactive'den PC sürümüne dair önemli açıklamalar geldi. Peki, şüphesiz yılın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın PC sürümü erken çıkacak mı?

IGN, Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick ile bir röportaj yaptı. Zelnick'in röportaj esnasında söylediği sözler, GTA 6'nın önce konsollar daha sonra PC'ye geleceğini gösterdi.

"GTA 6'nın PC'ye eş zamanlı gelmemesi kaçırılmış bir fırsat mı yoksa bir hata mı" sorusunu yanıtlayan Zelnick, kısa süre önce satışa sunulan Civilization 7 isimli strateji oyununu örnek gösterdi.

Civilization 7'nin konsol, PC ve Switch platformlarına aynı anda satışa sunulduğunu söyleyen Zelnick, geliştirdikleri oyunları her zaman tüm platformlara aynı anda çıkarmadıklarını belirtti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Tarihsel olarak Rockstar bazı platformlarla başlamış ve daha sonra diğer platformlara geçmiştir."

Birden fazla platforma çıkan oyunun PC sürümünün, toplam satışların yüzde 40'ını oluşturduğunu belirten Zelnick, hatta bazı oyunlarda daha yüksek bir oran ile karşılaşıldığını da ifade etti.

GTA 6'nın PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

En iyi açık dünya oyunları arasında yer almaya hazırlanan Grand Theft Auto 6 2025 yılının sonbahar mevsiminde PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkacak. PC sürümü ise muhtemelen yaklaşık bir yıl sonra yani 2026 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülecektir.

GTA 5 2013 yılında konsollar için çıktıktan iki yıl sonra PC'ye gelmişti. Red Dead Redemption 2 ise 2018 yılında konsollara, 2019 yılında ise PC için satışa sunulmuştu.