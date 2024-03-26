4 Senenin Ardından Bir İlk Yaşandı: Kira Fiyatları Enflasyonun Altında Kaldı!

Dikkat çekici bir araştırma, konut kira artışlarının %65.2 seviyesine gerilediğini gösterdi. Şubat ayında enflasyon oranı %67.07 idi. Bu durum, 4 yıl aradan sonra kira artışının enflasyonun altında kaldığının ilk örneği.

Özellikle kira fiyatlarında son 8 aydır reel bazda bir düşüş gözleniyor. Bu düşüşün enflasyondan arındırıldığında, konut kira fiyatlarındaki gerilemenin sebepleri arasında birkaç faktör bulunabilir.

Bu faktörler arasında geçtiğimiz yıl başlatılan ve ilk ev alacaklara yönelik duyurulan kredi kampanyası bulunuyor olabilir. Ancak, bu kampanyanın bu yıl hayata geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kira Fiyatları Enflasyonun Altında Kaldı

Milliyet'in yayınladığı habere göre Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı kira fiyatları hakkında şu açıklamada bulundu:

“Son dönemde Türkiye genelindeki kira fiyatlarına baktığımızda reel kira endeksi Haziran 2023’te zirve noktasına gelmişti. Bununla beraber son dönemde ise ağustos ayından itibaren yoğun bir şekilde kira fiyatları yatay seyir gösteriyordu. Aslında 4 yıllık aradan sonra ilk kez kira fiyatları enflasyonun altında kaldı.''

Eylül ayından itibaren kira fiyatlarının yıllık artış oranının düştüğü belirtilen bu çalışmada, Türkiye genelindeki güncel ortalama metrekare kira fiyatının geçen yılın aynı döneminde 86,9 TL iken şu anda 143,5 TL olduğu tespit edildi.

Satılık Konut Metrekare Fiyatlarında Artışın Görüldüğü İller ve Artış Oranları