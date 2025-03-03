Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Mart Ayı Kira Zam Oranı Açıklandı

Kira kontratı yenileme dönemlerinde uygulanan yüzde 25 zam sınırı 2024 yılının temmuz ayında sona erdi ve tüm gözler TÜİK'in enflasyon verilerine çevrildi. Peki, mart ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? TÜİK tarafından paylaşılan rapor ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı.

Mart Ayı Kira Zam Oranı Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,27, yıllık bazda ise yüzde 39,05 oldu. Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplama ile beraber mart ayında konut ve işyeri kiralarında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Martı ayı kira zam oranı yüzde 53,83 olarak açıklandı. Bu da kira sözleşmesi dolan ev ve iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 53,83 oranında zam yapabileceği anlamına geliyor. Şubat ayında kira zam oranı yüzde 56,35 şeklinde hesaplanmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2025



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı



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İki yıl boyunca kira artış oranları yüzde 25 zam ile sınırlandırılmıştı ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında bu uygulamaya son verilmişti. Bu sınırın kalkmasıyla birlikte TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden kira zammı yapılmaya başlandı. İşyeri ve konut kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden zam uygulanıyor.