Kırgızistan'ın Bayrağı Değişti: İşte Yeni Bayrak ve Değişiklik Nedeni!

SOSYAL MEDYA

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan TikTok Kararı: Müstehcen Yayınlara İzin Verilmeyecek!

Son günlerde TBMM'nin ana gündem maddelerinden biri olan TikTok'a yönelik mecliste yeni hareketlilkler yaşandı. Gerek ülkemizde gerek dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta son dönemde yaşanan bazı olaylar, konunun meclise taşınmasına neden olmuş ve ülke temsilcisinin mecliste savunma yapmasıyla sonuçlanmıştı.