Kırgızistan'ın Bayrağı Değişti: İşte Yeni Bayrak ve Değişiklik Nedeni!
Kırgızistan hükûmeti, bayraklarında düzenlemeye yönelik kararın resmî olarak onaylanmasının ardından yeni bayrağını bugün özel bir törenle göndere çekti.
Bir süredir Kırgızistan meclisinin ana gündem konusu olan bayrak değişikliği tartışmaları sonuç buldu. Kırgızistan hükûmeti bayrak değişikliğinin kararına vardı ve yeni bayrak bugün göndere çekildi.
Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev ve Milletvekili Ulan Primov tarafından hazırlanan "Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un onayından geçti.
Kırgızistan Bayrağındaki Değişiklik Neler?
Düzenleme kapsamında Kırgızistan bayrağında bulunan dalga şeklinde güneş ışınları düzleştirilirken, ortadaki motifin içerisinde yer alan çizgi sayısı 3'ten 4'e çıkarıldı.
Düzenlemenin resmileşmesiyle birlikte bugün Ala-Too Meydanı'nda yeni ülke bayrağı resmî bir törenle göndere çekildi. Törene birçok devlet büyüğü katıldı.
Törende 1992 yılında, değiştirilen ülke bayrağının tasarımında yer alan Jusup Matayev ile Bekbosun Jayçıbekov da yer aldı.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan TikTok Kararı: Müstehcen Yayınlara İzin Verilmeyecek!
Son günlerde TBMM'nin ana gündem maddelerinden biri olan TikTok'a yönelik mecliste yeni hareketlilkler yaşandı. Gerek ülkemizde gerek dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta son dönemde yaşanan bazı olaylar, konunun meclise taşınmasına neden olmuş ve ülke temsilcisinin mecliste savunma yapmasıyla sonuçlanmıştı.
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