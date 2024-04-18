TikTok, Bir Ülkede Daha Yasaklandı: Erişim Engelinin Gerekçesi Ne?

İlk çıktığında çok fazla eleştiriliyor olsa da günümüzde Instagram'ın en dişli rakibi olan TikTok, Çin menşeli bir sosyal medya olması nedeniyle ambargolara maruz kalıyor. ABD'de TikTok kullanımının yasaklanması beklenirken Kırgızistan bugün itibariyle TikTok'a erişimi engelledi.

Kırgızistan'da TikTok'a Erişim Engellendi

TikTok'un çocukların sağlığına, fiziksel, entelektüel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerine zarar vermesini önleyecek tedbirlerin bulunduğu kanuna uymadığı için erişimin engellendiği belirtiliyor.

Yetkililer çocukların sağlığını gerekçe gösterek bu kararı ilk olarka Ağustos 2023'te almıştı. O dönemde TikTok yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrasında erişim engeli kararının uygulanmamasına karar verilmişti.

Erişim engeli kararı Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından doğrulanırken, ülkedeki internet servis sağlayıcılara TikTok'a erişimi kısıtlamaları söylenirken, bugün yani 18 Nisan'da erişimi engellediklerine dair yazılı bir yanıt vermeleri talep edildi.