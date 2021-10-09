Kıyıdan Yüzlerce km Uzakta Gizemli Kırmızı Mangrov Ormanı Keşfedildi

Kırmızı mangrov ormanı bilim dünyasını şaşırtmış durumda. Yucatan yarımadasının yağmur ormanlarının derinliklerinde bir bataklık kırmızı mangrov sistemi var, bildiğimiz Dünya'dan çok çok uzakta.

En yakın deniz kıyısı 170 kilometre (105 mil) uzaklıkta bulunuyor ve yine de bu tuzu seven çalılar, San Pedro nehrinin kıyısında taze bir içecek için kıyı şeridinden uzaklaşmadı.

Kombine yürütülen genetik, jeolojik ve botanik araştırmalar, birçok yerli ve bilim insanının şüphelerini doğruladı: Bu, bir zamanlar okyanusların geri çekildiği son buzul çağında mahsur kalan eski bir tuzlu su mangrov ekosistemiydi.

Yucatan çevresindeki 11 bölgede 79 ağacın genomunu inceleyen araştırmacılar, kırmızı mangrovların nehir popülasyonlarının, kırmızı mangrovların kıyı şeridi popülasyonlarından farklı olduğunu fark etti.

California Los Angeles Üniversitesi'nden biyolog Felipe Zapata bu keşfin olağanüstü olduğunu söyleyerek, "Bugün gördüğümüz, yaklaşık 125.000 yıllık bir kıyı lagün ekosisteminin tatlı su kalıntısıdır." ifadelerini kullandı.

"Sadece kökenleri DNA'larında yazılı olan kırmızı mangrovlar değil, son buzullar arası dönemdeki tüm kıyı lagün ekosistemi de buraya sığındı."

Buzul çağından kalma kırmızı mangrov ormanı keşfedildi

Kırmızı mangrovlar (Rhizophora mangle) genellikle tropiklerin acı veya tuzlu gelgit sularında yetişir, ancak nadiren tatlı suda da bulunurlar. Kalsiyum birikintileri yeterince zengin olduğunda, mangrovlar denizden herhangi bir besin maddesine ihtiyaç duymadan kendilerini büyütebilir.

Meksika Karayip kıyılarındaki diğer bazı araştırmalar, San Pedro'nun kireçtaşı kıyılarında bulunanlar kadar uzak olmasalar da, denizden ayrılmış olası 'fosil lagünlerini' buldu.

Güney Meksika Körfezi için deniz seviyesi verileri üzerinde modeller çalıştıran araştırmacılar, deniz seviyesinin biraz yükselmesi durumunda kolayca küvete dönüşebilecek alçak bir kıyı ovası belirledi.

Son buzullaşma olayından önce, tüm kutup buzulları erimişti ve deniz seviyeleri bugün gördüğümüzden yaklaşık 6 ila 9 metre daha yüksekti.

Modellere göre bu, Meksika'nın Tabasco ovalarını sular altında bırakmaya ve San Pedro sınırındaki tropikal yağmur ormanlarını sular altında bırakmaya yetiyor. Araştırmacılar, 'küvet'in yüzyıllar içinde tuzlu suyla dolduğunu söylüyor.

Bu, yalnızca birkaç nesilde kırmızı mangrovların kendilerini değişen kıyı şeritleri boyunca kurabildikleri anlamına geliyor.

Çalışmanın yazarları, nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi anlamak için bu antik ekosistemleri korumamız ve muhafaza etmemiz gerektiğini savunuyor.