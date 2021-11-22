Enerji Bakanı: Kış Saati Uygulaması 6 Milyar TL Tasarruf Sağladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e göre kış saati uygulaması 6 milyar TL tasarruf sağlamamıza yol açtı.
Türkiye 2016 yılından bu yana uygulanan kış saati uygulaması ile 6 milyar TL tasarruf sağladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasında çeşitli başlıklar ele alındı.
Bakan Dönmez, global çaptaki enerji piyasalarının fiyat tarafında büyük değişimler gördüğünü ifade etti.
Türkiye'nin pandemi döneminde enerji konusunda hızla büyüdüğünün altını çizen Bakan Dönmez, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık." dedi.
Rolls-Royce Dünyanın En Hızlı Elektrikli Uçağını Geliştirdi
Rolls-Royce dünyanın en hızlı elektrikli uçağını geliştirmiş olabilir. İngiliz aero motor üreticisi Rolls-Royce, şirketten yapılan açıklamaya göre "dünyanın en hızlı tamamen elektrikli uçağını" test etti.
Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na göre, geçtiğimiz hafta faturalardaki TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılması ile birlikte vatandaşlara verilen destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak.
Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim ayı sonu ölçümleri kapsamında yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti.
2023 yılına ait olan yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki pay hedeflerine çoktan ulaştıklarını dile getiren Bakan Fatih Dönmez, 2019 ve 2020'de yüzde 42'nin üzerinde elektrik üretimi oranı yakaladıklarını aktardı.
Bugün, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde sektörümüzün tüm paydaşlarıyla bir araya geldik.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 22, 2021
📌 Bakanlık faaliyetlerimize ilişkin çalışmalarımızı aktardık.
📌 Enerji sektörümüzün bugünü ve yarınına dair çalışmaları değerlendirdik, soruları yanıtladık. pic.twitter.com/Prw36KKqtC
Kış saati uygulaması ile 6 milyar TL tasarruf
11. Türkiye Enerji Zirvesi'nin bir diğer öne çıkan başlığı Türkiye'de uygulanan kış saati uygulaması oldu. 2016 yılından bu yana kış saati uygulamasını sürdürdüklerini hatırlatan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını ifade etti.
Dönmez, 6,82 milyar kilovatsaat tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi." dedi.
Bakan Dönmez'in Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili son açıklaması ise şu şekildeydi:
"Temmuzda Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve rezervuar-3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık.
Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamladık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah."
Dördüncü sondaj gemisinin de 2022'nin bahar aylarında Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Dönmez, "4. gemimiz çift kule tasarımına, sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyete sahip. Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli şekilde çalışıyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık."
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