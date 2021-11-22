Enerji Bakanı: Kış Saati Uygulaması 6 Milyar TL Tasarruf Sağladı

Türkiye 2016 yılından bu yana uygulanan kış saati uygulaması ile 6 milyar TL tasarruf sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasında çeşitli başlıklar ele alındı.

Bakan Dönmez, global çaptaki enerji piyasalarının fiyat tarafında büyük değişimler gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin pandemi döneminde enerji konusunda hızla büyüdüğünün altını çizen Bakan Dönmez, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık." dedi.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na göre, geçtiğimiz hafta faturalardaki TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılması ile birlikte vatandaşlara verilen destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak.

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim ayı sonu ölçümleri kapsamında yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti.

2023 yılına ait olan yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki pay hedeflerine çoktan ulaştıklarını dile getiren Bakan Fatih Dönmez, 2019 ve 2020'de yüzde 42'nin üzerinde elektrik üretimi oranı yakaladıklarını aktardı.

Bugün, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde sektörümüzün tüm paydaşlarıyla bir araya geldik.



📌 Bakanlık faaliyetlerimize ilişkin çalışmalarımızı aktardık.



📌 Enerji sektörümüzün bugünü ve yarınına dair çalışmaları değerlendirdik, soruları yanıtladık. pic.twitter.com/Prw36KKqtC — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 22, 2021

Kış saati uygulaması ile 6 milyar TL tasarruf

11. Türkiye Enerji Zirvesi'nin bir diğer öne çıkan başlığı Türkiye'de uygulanan kış saati uygulaması oldu. 2016 yılından bu yana kış saati uygulamasını sürdürdüklerini hatırlatan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını ifade etti.

Dönmez, 6,82 milyar kilovatsaat tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi." dedi.

Bakan Dönmez'in Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili son açıklaması ise şu şekildeydi: