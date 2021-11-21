Rolls-Royce Dünyanın En Hızlı Elektrikli Uçağını Geliştirdi

Rolls-Royce dünyanın en hızlı elektrikli uçağını geliştirmiş olabilir. İngiliz aero motor üreticisi Rolls-Royce, şirketten yapılan açıklamaya göre "dünyanın en hızlı tamamen elektrikli uçağını" test etti.

Havacılık ve uzay merkezi Derby'de bulunan firma, uçağın deneysel bir uçak test sahasındaki test çalışmaları sırasında 387,4 mil (623 km / s) azami hıza ulaştığını söyledi.

Rolls-Royce tarafından geliştirilen uçağın, üç farklı mesafede yeni dünta rekoru kırdığı düşünülüyor. Rakamlar, doğrulama için Dünya Hava Sporları Federasyonu'na gönderildi.

Test uçuşları, 16 Kasım'da Wiltshire, Amesbury'deki Boscombe Down'da gerçekleşti. En yüksek hız, test pilotu ve uçuş operasyonları direktörü Phill O'Dell tarafından elde edildi. "Bu, kariyerimin en önemli olayı ve tüm takım için inanılmaz bir başarı" dedi.

Rolls-Royce'tan dünyanın en hızlı elektrikli uçağı

Rolls-Royce, Spirit of Innovation'ın, Siemens eAircraft destekli Extra 330 LE Acrobatics uçağının 2017'de kırdığı önceki rekordan 132 mil (213.04 km/s) daha hızlı olduğunu söyledi.

1,9 mil (3 km) üzerinde 345,4 mil (555,9 km/s) ve 9,3 mil (15 km) üzerinde 330 mil (532,1 km/s) azami hıza ulaştı. Ayrıca 60 saniyede 9842.52 ft (3.000 m)'e tırmanmasıyla da hız rekoru kırdığı düşünülmekte.

Uçak, 400 kW'lık elektrikli güç aktarma organı kullanıyor ve bu, 535 BHP'lik bir süper arabaya eşdeğer. Roll-Royce aynı zamanda 7.500 telefonu şarj etmek için yeterli güce sahip, şimdiye kadar havacılıkta monte edilmiş en yoğun güç tahrikli pil paketine sahip olduğunu söyledi.

Rolls-Royce CEO'su Warren East şunları ifade etti: "Dünyanın COP26'da eylem ihtiyacına odaklanmasının ardından, bu, sıfır jeti gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak başka bir kilometre taşıdır. Toplumun hava, kara ve deniz yoluyla ulaşımı karbondan arındırmak için ihtiyaç duyduğu teknolojik atılımları sağlama hedeflerimizi destekliyor."

Rolls-Royce, Fédération Aéronautique Internationale'nin (FAI) sonuçları yakın gelecekte yeni dünya rekorlarını resmi olarak onaylayacağını umuyor.

Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng ise verdiği demeçte uçağın elektrikli uçuşun potansiyelini göstereceğini ve günlük yaşamın bir parçası haline getirebilecek teknolojilerin kilidini açmaya yardımcı olacağını söyledi.

Kwarteng, "Hükümet, insanların şimdi olduğu gibi, ancak emisyonları azaltacak şekilde uçmalarını sağlayacak daha temiz, daha yeşil uçakların kilidini açmak ve gerekli özel yatırımdan yararlanmak için bu tür projeleri desteklemekten gurur duyacak." dedi.