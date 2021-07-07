Kısa Çalışma Süresi Performansı Nasıl Etkiliyor?

Kısa çalışma süresi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirilen İzlanda'da 2015 ile 2019 yılları ile sınırlı olmak üzere 4 sene boyunca yaklaşık olarak 2.500 İzlandalı daha kısa süre boyunca çalışmanın üretkenliğini nasıl arttırabileceğinin öğrenilmesine katkı sağlamak için çalışmada yer aldı.

Araştırmanın sonuçları belli oldu. Araştırmayı gerçekleştiren ekip, çalışma başlatılmadan önce ulaşmak istediği hedefe ulaştı.

Kısa Çalışma Süresi Üretkenliği Oldukça Arttırıyor

2015 ile 2019 yıllarında bir araştırmaya tabi tutulan 2.500 İzlandalı ile ulaşılan sonuca bakılacak olursa çalışma süresinin azaltılması, çalışan performansının ve üretkenliğinin büyük ölçüde artmasını sağlıyor ve çalışanın işine hiç olmadığı kadar başarılı bir şekilde odaklanabilmesi yardımcı oluyor.

Çalışma ile ilgili paylaşılan ayrıntılara göre haftada 40 saatlik çalışmanın 36 ya da 35 saate düşürülmesi, üretkenlik ya da performans açısından herhangi bir düşüşe yol açmazken çalışanın stres seviyesi de dahil olmak üzere kişinin zihinsel sağlık durumunda bir dizi iyileşme olduğu görüldü.

İzlanda'da yapılan araştırmanın başlangıcından itibaren katılımcıların yüzde 86'sının haftalık çalışma süresi azaltıldı. Araştırma ekibi, çalışmada sergilenen kanıtlar sayesinde diğer ülkelerin de çalışanların daha iyi bir performansa sahip olması açısından çalışma süresinin kısaltılabileceğinden yana umutlu olduğunu söyledi.

Yayımlanan raporda her iki çalışmada da çoğu çalışanın daha az çalışmaya başladıktan sonra kendilerini daha iyi, daha enerjik ve daha az stresli hissettiklerini ve bunun da egzersiz yapmak, arkadaşlarla eğlenmek ve hobileri ile ilgilenmek için daha fazla enerjiye sahip olmaları ile sonuçlandığını söyledi.

Araştırmacıların paylaştığı bilgilere göre çalışanlar, işlerini tamamlarken daha çok özen göstermeye başladı. Dört yıl boyunca hastanelerden ofislere kadar birbirinden farklı çalışma ortamları kullanıldı. Haftada dört ya da beş saat daha az çalışmak, insanları eskisinden daha yaratıcı hale getirdi. Bazı katılımcılar başlangıçta uyum sağlamada zorlandığını söylese de katılanların çoğu kısa süre içinde yeni çalışma biçimine alıştığını ifade etti.

4 yıllık bir süre boyunca devam eden çalışmanın katılımcılardan biri, kısa çalışma süresi ile insanların artık işleri eskisi gibi yapmak yerine onları nasıl daha farklı yollardan yapılacağının peşinden gittiğini dile getirdi.