Kıbrıs'a Uçacak: KIZILELMA En Uzun Uçuşunu Gerçekleştirecek!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Teknofest etkinliğinde meraklıların huzuruna sunulacak. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikle birlikte yerli insanız hava araçları da sahneye çıkacak. Ancak bu kez diğer yıllardan farklı olarak KIZILELMA kendisi uçarak alana giriş yapacak. Bu özel uçuş aslında Bayraktar KIZILELMA'nın bugüne kadar yapılmış en uzun uçuşu olarak tarihe geçecek. İşte detaylar...

Bayraktar KIZILELMA Şimdiye Kadarki En Uzun Uçuşunu Gerçekleştirecek!

Türkiye'nin insansız savaş uçağı vizyonunu temsil eden KIZILELMA, yeni bir kilometre taşına imza atmaya hazırlanıyor. Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA, 1–4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST etkinliği kapsamında ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Ancak bu kez sahneye sadece sergilenmek için değil uçuş yeteneklerini de göstermek için çıkacak. TRT tarafından yapılan habere göre KIZILELMA, Çorlu Havaalanı'ndan kalkış yapacak ve Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale Havaalanı'na doğrudan uçuş gerçekleştirecek.

Bu görev, KIZILELMA’nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en uzun mesafeli uçuş olarak kayıtlara geçecek. Uçuş süreci, dayanıklılık, menzil ve görev süresi gibi kritik parametreleri test etmek açısından da büyük önem taşıyor. KIZILELMA, geliştirme sürecinde kısa pistlerden kalkış yeteneği, düşük radar görünürlüğü ve otonom hareket kabiliyeti gibi özellikleriyle büyük ilgi toplamıştı. Şimdi ise kendi kanatlarıyla Türkiye sınırları dışına çıkarak, hem teknik kapasitesini hem de operasyona hazırlığını sergilemiş olacak.

Bu uçuş, özellikle savaş uçağı sınıfındaki insansız hava araçları arasında KIZILELMA’nın geldiği noktayı gözler önüne serecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan TEKNOFEST etkinliğinde KIZILELMA’yı yakından görme şansı bulan ziyaretçiler, aynı zamanda Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki mühendislik gücüne de tanıklık edecek. Etkinlik kapsamında Baykar’ın diğer platformları da halka sunulacak ve Türk savunma sanayiinin yeni nesil projeleri tanıtılacak.KIZILELMA’nın kendi kanatlarıyla gerçekleştireceği bu ilk yurtdışı uçuş, gelecekte daha büyük hedeflerin de habercisi olabilir.

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