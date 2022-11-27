İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın Seri Üretim Tarihi Belli Oldu

TUSAŞ ve Baykar gibi firmaların savunma sanayisindeki hummalı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde birbirine yakın tarihlerde öncelikle Baykar'ın insansız hava aracı Kızılelma'nın testlerine şahit olmuştuk. Daha sonrasında ise TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak projesi görücüye çıktı. Dün ise Kızılelma'nın seri üretim tarihi açıklandı.

Entegrasyon Testi, Taksi Testi ve Koşu Testi'nden büyük başarıyla ayrılan Kızılelma'nın ilk uçuşu için artık gün sayılıyor. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılelma için seri üretim tarihi verdi.

Kızılelma 2023'te Seri Üretime Geçecek

Kızılelma'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçağın 2023 sonuna doğru seri üretime geçeceğini belirtti. Konya'da halkla buluşan Erdoğan, "Kızılelma bir ufuktur. İnşallah fazla değil, 2023'ün sonuna doğru o da seri üretimine geçmiş olacak. Rabbim yardımcıları olsun." dedi.

Tamamen otonom uçuş kabiliyetine sahip olan insansız savaş uçağı Kızılelma, 5 saat boyunca havada kalabiliyor, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş yapabiliyor. Baykar'ın uzun yıllardır hem Türkiye hem de yurt dışında kullanılan İHA/SİHA'larına destek vermesi adına geliştirilen Kızılelma'nın yüksek manevra kabiliyeti sayesinde vatan savunmasında önemli rol oynaması bekleniyor.