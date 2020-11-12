KKTC'nin Yerli Otomobili Günsel Türkiye'ye Geliyor

Günsel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 18-21 Kasım 2020'de düzenlenecek MÜSİAD Expo 2020 fuarında meraklılarıyla buluşmak üzere Türkiye’ye geliyor.

Günsel Türkiye'ye Geliyor

MÜSİAD Expo 2020, Günsel'in lansman sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik olacak. % 100 elektrikli otomobil Günsel'in ilk modeli B9'un ilk prototipleri KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan Günsel, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.

İki adet B9 ve J9'un bire bir ölçekli tasarım modeli Günsel'in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise basın mensupları ve sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da Günsel standında sergilenecek. Günsel mühendisleri tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. Günsel B9'un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat.Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel'in çalışan sayısı 166’ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025’te binin üzerine çıkacak.

Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "Gübsel'i Anavatanımızla Buluşturmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz."

Prof. Dr. Günsel, “Bu ilgi, çıktığımız yolda Türkiyemizin manevi desteğini yanımızda hissetmemizi sağladı. Sadece üç yıl sonra tasarımdan gerçeğe dönüşen araçlarımızla yeniden karşınızdayız” dedi.

Günsel'in Türkiye’de ilk defa test edilecek olması ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Günsel, "Tasarımdan Ar-Ge’ye, teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz GÜNSEL’i milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz" dedi.