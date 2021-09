Terkedilmiş Evde 100 Bin Dolarlık Klasik Oyun Koleksiyonu Bulundu (Video)

Soyadlarını paylaşmamayı tercih eden Aimee ve Korbin isimli YouTuberlar, terkedilmiş evde 100 dolar değerinde büyük bir klasik oyun koleksiyonu buldu. Aimee ve Korbin, çektikleri videoyu Cheap Finds Gold Mines isimli YouTube kanalları üzerinden yayımladı.

YouTuberlar Büyük bir Klasik Oyun Koleksiyonu Buldu

Aimee ve Korbin isimli YouTuberlar, terkedilmiş bir evde yüz bin dolar değerinde video oyunları buldu. Evdeki kutuların içerisinde yer alan video oyunları arasında The Legend of Zelda: The Wind Waker, God of War, Marvel: Ultimate Alliance 2, X-Men Origins: Wolverine ve Drakengard gibi çok sayıda başarılı yapım yer alıyor.

Cheat Finds Gold Mines isimli YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoya baktığımızda Harry Potter and the Chamber of Secrets, Resident Evil 5, Final Fantasy Crystal Chronicles, F-Zero GX, Fire Emblem: Path of Radiance, Lord of The Rings - Third Age, P.N.03, Blowout, The Incredible Hulk: Ultimate Destruction, Godzilla: Destroy All Monsters Melee ve daha çok sayıda video oyununun yer aldığını görüyoruz.

Hamam böceklerinin yer aldığı terkedilmiş evde video oyunlarının yanı sıra sınırlı sayıda üretilen Resident 4 Evil testere kontrolcüsü de bulunuyor. Evin içerisinde ayrıca Xbox 360 oyun konsolu, kontrolcüler, oyun dergileri ve figürler de mevcuttu.

Aimee ve Korbin isimli YouTuberlar, Kotaku'ya yaptığı açıklamada, buldukları oyun koleksiyonunun toplam değerinin 100 bin dolar civarında olduğunu söyledi. YouTube üzerinden paylaşılan 24 dakika 19 saniye uzunluğundaki video, 20 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. 400'den fazla yorum yapılan ve 570'den fazla beğeni alan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

