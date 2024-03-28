Koç Holding Kendi Yapay Zekasını Duyurdu: KoçGPT Neler Sunacak?

Koç Holding, çalışanlarını geleceğe hazırlamak için yenilikçi teknolojilerle güçlendirmeye odaklandığını duyurdu. Topluluk çalışanlarının KoçGPT uygulaması aracılığıyla iş süreçlerinde üretken yapay zeka (Generative-AI) teknolojisini kullanmaya başladığını belirtti.

KoçGPT, Koç Topluluğu'nun farklı sektörlerinde tek bir kurumsal yapı üzerinden hizmet veren bir GPT modeline sahip. Bireysel kullanıcılara özgü işlevleri içeren bu uygulama, güvenlik, hız, kapasite ve özellikle veri analizi performansıyla kurumsal ihtiyaçlara yönelik özelleştirme imkanları sunuyor.

KoçGPT Çalışanlara Ne Gibi Avantajlar Sunacak?

Koç Topluluğu çalışanları, KoçGPT kullanarak e-posta ve toplantı yönetimi, metin düzenleme, kurumsal terimler ve dil çevirisi gibi ofis çözümlerine kolayca erişebiliyorlar. Ayrıca, etik ilkeler ve uyum politikaları konusundaki sorularına hızlı cevaplar alabiliyorlar.

KoçGPT, farklı sektörlere hizmet veren ve tek bir GPT modeli üzerinden kurumsal bir yapı sunan benzersiz bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok, KoçGPT hakkında şunları söyledi:

''Geniş kapsamlı bir program olarak kurguladığımız KoçGPT’ye çalışma arkadaşlarımız kendi ekranları üzerinden kolayca erişebiliyor, eğitimlerle bu yenilikçi teknolojiden iş süreçlerinde en üst düzeyde faydalanabiliyor.''

Kimyonok, KoçGPT uygulamasının Microsoft Azure Open AI servisi ile entegre edilen GPT-4 Turbo alt yapısıyla desteklendiğini belirtti. Ayrıca, uygulamanın kullanıcıların ihtiyaçlarına özel geliştirilen modüllerle donatılarak, operasyonel süreçlerde etkin bir araç olma hedefiyle devreye alındığını ifade etti.