Kodak ve Oppo'nun Amiral Gemisi Üzerinde Çalıştığı Ortaya Çıktı

Ortaya atılan bir iddiaya göre Kodak ve Oppo şirketleri yeni amiral gemisi üzerinde çalışıyor. İki şirketin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinin kamerasına yönelik bazı teknik özelliklker paylaşıldı.

Kodak ve Oppo'nun Üzerinde Çalıştığı Telefonun Özellikleri

Digital Chat Station isimli bir kullanıcı, Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımda Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli fotoğraf makinesi üreticisi Kodak'ın bi amiral gemisi için birlikte çalıştığını ileri sürdü.

Ortaya atılan iddiaya göre Oppo firmasının yeni amiral gemisi iki adet Sony IMX766 kamera sensörü ile birlikte gelecek. Cihazın ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde 1/1,5 inç büyüklüğünde bir ana sensöre sahip olabilir.

Oppo'nun yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kameranın da yer alacağı ileri sürüldü. İki adet 50 MP kameranın yanı sıra 13 megapiksel çözünürlüğünde 2x telefoto ve 3 megapiksel çözünürlüğünde mikroskop kameranın yer alacağı iddia edildi.

Görünüşe göre Android telefon üreticileri ile tanınmış kamera üreticileri arasındaki iş birlikleri bir trend haline geliyor. Bu iş birliğini ilk kez 2007 yılında Nokia'nın Almanya merkezli Carl Zeiss şirketi ile birlikte çalışarak piyasaya sürdüğü Nokia N95 modelinde görmüştük. N95 cihazının kamerası o döneme göre oldukça başarılıydı.

Diğer başarılı iş birlikleri arasında Çin merkezli teknoloji devi Huawei ile Leica, OnePlus ile Hasselblad yer alıyor. Her iş birliğinin başarılı bir sonucu elde etmeyi sağlamayacağını unutmamak gerekiyor. Ayrıca yapay zeka ve görüntü işleme artık sürecin önemli bir parçası olduğundan dolayı harika bir donanıma sahip olmanın harika çekimler sağlamayacağını belirtelim. Yani donanımın yanı sıra yazılım tarafı da oldukça önemli.

Oppo Yeni Kamera Özelliklerini Tanıtmıştı

Çinli şirket, geçtiğimiz haftalarda yeni kamera özelliklerini tanıtmıştı. ilk olarak, optik yakınlaştırma yapabilme yeteneğine sahip olan telefoto lensi duyurulmuştu. Teknoloji devinin duyurduğu telefoto lens, günümüzde kullanılan periskop telefoto lenslerin aksine 85-200 mm yakınlaştırma aralığında hareket edebilecek.

Şirket ayrıca telefonun jiroskopundan gelen hareket verilerini kullanan beş eksenli bir optik görüntü sabitleme sistemini duyurmuştu. Bunun yanı sıra yeni bir görüntü sensörü de tanıtılmıştı. RGBW alt piksel düzenini kullanan görüntü sensörünün ışık duyarlılığı konusunda oldukça başarılı olduğu ileri sürülmüştü.