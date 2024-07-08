Koenigsegg Jesko Absolut: 500 km/s Hızıyla Bugatti'yi Geride Bırakıyor!

Koenigsegg, otomotiv mühendisliğinin sınırlarını zorlayan çalışmalarıyla tanınan bir marka olarak, Jesko Absolut modeli ile ilgili yeni gelişmeleri merakla bekleyen otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı. Şirket, Jesko Absolut'un 311 mph (500 km/s) hız sınırını aşabileceğini gösteren bir şasi dinamo testi sonuçlarını paylaştı.

Koenigsegg'in Jesko Absolut Modeli 500 km/s Hıza Ulaşabilir mi?

Christian von Koenigsegg, son olarak Top Gear podcast'inde yaptığı açıklamada, Jesko Absolut'un dokuzuncu vitesinde şasi dinamosunda 500 km/s hıza ulaşarak devir kesiciye takıldığını belirtti. Bu başarı, aracın potansiyelinin gerçek dünya koşullarında daha da üst sınırlara ulaşabileceğini gösteriyor.

Ancak, gerçek bir hız denemesi henüz gerçekleştirilemedi. Bu sürecin gecikmesinde doğru lastikleri bulma ve Jesko Absolut'un uzun bir yol üzerinde performansını sergileyebileceği uygun bir alan bulma gibi çeşitli zorluklar etkili oldu.

Christian von Koenigsegg, bu engellerin yakında aşılacağına dair umutlu olduğunu ancak kesin bir zaman çizelgesi vermediğini dile getirdi.

Mart 2020'de tanıtılan Jesko Absolut, Koenigsegg'in şimdiye kadar ürettiği en hızlı otomobil olarak lanse edilmişti ve özellikle Bugatti Chiron Super Sport'un 304.77 mph'lik rekorunu geçmeyi hedefliyor.

Maksimum hızı henüz test edilmemiş olmasına rağmen, Jesko Absolut, 250 mph ve 400 km/s hıza en hızlı ulaşan seri üretim otomobil unvanlarını taşıyor. 1,578 beygir gücündeki motoru ve 1,106 pound-feet torkuyla Jesko Absolut'un, muhtemelen Autobahn gibi bir kapalı yol bölümünde performans sergileyeceği tahmin ediliyor.

Koenigsegg, Alman yetkililerinden Autobahn'da özel bir bölümün kapatılması için izin almayı planlarken, otomobil dünyası Jesko Absolut'un bu olağanüstü performansını heyecanla bekliyor.