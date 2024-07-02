Koenigsegg Jesko Absolut'tan Şok Edici Hız Rekorları: Bugatti'ye Meydan Okudu!

Koenigsegg, otomotiv dünyasında bir kez daha tarih yazdı. Jesko Absolut modeli, 0-400-0 km/s hız rekorunu 27.83 saniyede kırarak, bir önceki Regera'nın süresini geride bıraktı. Bu etkileyici başarıya ek olarak, Jesko Absolut, homologe edilmiş standart üretim bir otomobil için üç dünya rekoru daha kırdı.

Jesko Absolut'tan Yeni Hız Rekoru ve Dört Dünya Rekoru

Koenigsegg Jesko Absolut, 5.0 litrelik çift turbo V8 motoruyla 1,280 beygir gücü ve 1,106 lb-ft tork üreten inanılmaz bir süper otomobil. 9 ileri çoklu debriyajlı otomatik şanzımana sahip olan bu arka tekerlekten çekişli canavar, sürücü ve bir yolcu için yer sunuyor. Ancak en dikkat çekici olanı, yeni 0-400-0 km/s rekorunu sadece 27.83 saniyede gerçekleştirmesi.

Bu rekorun yanı sıra, Jesko Absolut 0-400 km/s süresini 18.82 saniyede, 0-250-0 km/s süresini 28.27 saniyede ve 0-250 km/s süresini 19.20 saniyede tamamladı.

Orijinal 0-400-0 km/s rekoru 2023'te Koenigsegg Regera tarafından kırılmıştı ve Jesko Absolut bu süreyi neredeyse bir tam saniye ile geride bıraktı. Bu kadar kısa bir sürede böyle bir hız rekorunu kırmak inanılmaz bir başarıdır.

Tüm bu dört rekor, 27 Haziran'da İsveç'in Örebro kentindeki bir havaalanında, Regera'nın orijinal rekorunu kırdığı yerde gerçekleştirildi. Dikkat çekici olan, tüm rekorların tek bir turda, gün boyunca tekrarlanacak koşular olmadan kırılmasıydı.

Bu koşu, sabah saat 5'te, koşulların mükemmel olduğu bir zamanda gerçekleştirildi. Bir gün önce, ekip hava sıcaklığının ve pist sıcaklığının idealin üzerinde olduğunu belirlemiş ve mükemmel hava koşulları için bir gün beklemek doğru karar olmuştu.

Bu rekorları elde etmek için araca, test sürücüsü Markus Lundh'u korumak amacıyla bir rulo kafes dışında özel bir modifikasyon yapılmadı. Araç, E85 yakıtı ile standart Michelin Pilot Sport Cup2 R lastikleri üzerinde, teslim edildiği gibi koştu.

Sırada ise daha güçlü Jesko Attack var ve bu model pistlere çıktığında bu rekorları kırma şansına sahip. Şirket, MS Paint'te tasarlanan ilk konseptinden bu yana çok yol kat etti.