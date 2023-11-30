Kolpaçino 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı: Vizyon Tarihi de Belli Oldu!
Yıllardır merakla beklenen devam filmleri arasında yer alan Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!
Şafak Sezer'in âdeta kendisiyle ikonikleşmiş serisi Kolpaçino'nun yeni filmi Kolpaçino 4'ün merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.
Oyuncu kadrosu Şampiyonlar Ligi'nden farksız olan serinin son filminin başrollerinde bir dizi önemli isim yer alıyor.
Kolpaçino 4 Konusu
Türk sinemasının en komik serilerinden biri olan Kolpaçino, yedi yıl aradan sonra dördüncü filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu film, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.
Kolpaçino 4 Fragmanı
Kolpaçino 4 Oyuncuları
- Şafak Sezer
- Serkan Şengül
- Aydemir Akbaş
- Ali Çatalbaş
- Ömer Kurt
- İbrahim Tatlıses
- Mehmet Ali Erbil
- Serdar Ortaç
- Aşkım Kapışmak
- Cem Kılıç
- Sadi Celil Cengiz
- Saba Tümer
- Selim Erdoğan
Kolpaçino 4 Ne Zaman Çıkacak?
Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Kolpaçino 4, Poll Films yapımcılığı ile 12 Ocak'ta vizyona girecek.
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Peki sizin Kolpaçino 4'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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