Netflix'in Yeni Komedi Filmi Yerden Yere Vuruldu!

Netflix'in pek çok başarılı yapıma imza attığı kabul görmüş bir gerçek olsa da platformda bazı kötü yapımlar da boy gösterebiliyor.

Bunlardan biri çıkışıyla birlikte kullanıcıların büyük eleştirisini alan ve âdeta yerden yere vurulan "Hayatımın En İyi Noel Tatili" filmi oldu.

Oyuncu kadrosundaki kaliteli isimlere rağmen film büyük tepki görürken, Rotten Tomatoes'de sinema yazarları tarafından 100 üzerinden 41 puan alabildi.

Pek çok eleştirmen film sitesi gerek süresinin kısa olmasına rağmen sıkıcı olmasından gerek filmden ziyade birkaç sahnenin montajlanarak bir araya getirilmiş anlamsız parçalardan oluşmasına kadar filmi pek çok noktadan eleştirdi.

Hayatımın En İyi Noel Tatili Fragmanı

Hayatımın En İyi Noel Tatili Konusu

Kaderin bir cilvesi Charlotte ve Jackie'nin ailelerini Noel için bir araya getirince Charlotte eski arkadaşının kusursuz görünen hayatının gerçek olamayacağını kanıtlamaya koyulur.

Peki siz filmi izleme şansı yakaladınız mı? Film hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.