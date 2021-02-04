10 Aydır Komada Olan Bir Gencin Koronavirüs Salgınından Haberi Yok

10 ay boyunca komada kaldıktan sonra salgının hakim olduğu dünyaya gözlerini açan bir genç, komada olduğu süre zarfında COVID-19'a iki kez yakalanmış olmasına rağmen koronavirüs salgını hakkında hiçbir bilgisi yok. Dünyayı uzun bir süredir etkisi altına almaya devam eden COVID-19 salgının tam olarak ne olduğunu ve ne zamandan beri devam ettiğini bilmiyor.

İki Kez COVID-19'a Yakalandı ama Koronavirüs Salgınından Habersiz

Yaklaşık olarak 10 ay boyunca komada kalmış bir genç bambaşka bir dünyaya gözlerini açtı. Hastalığa iki kez yakalanmış olmasına rağmen COVID-19 salgını ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. 19 yaşındaki İngiliz Joseph Flavill, geçen yılın mart ayının başında İngiltere'de henüz karantina tedbirleri alınmamışken yürürken kendisine çarpan bir araba ile bilincini yitirmiş ve aylarca komada kalmıştı.

Gencin beyni travmanın etkisi ile uzun bir süre boyunca komada kaldıktan sonra kendisine uygulanan tedaviler sayesinde doktorların da yardımı ile zaman içerisinde iyileşmeye ve tedaviye yanıt vermeye başladı. 10 aydır komada olan gencin başına gelenler hakkında The Guardian'a açıklamada bulunan gencin teyzesi Sally Flavill Smith, "Komada olduğu 10 ay boyunca salgın hakkında hiçbir bilgisi olmadı. Bilinci yeni yeni açılmaya başlıyor ama biz onun şimdilik ne bildiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Joseph Flavill'in teyzesi Smith, Guardian'a yaptığı açıklamaya, "Anlatmaya nereden başlayacağımı bilmiyorum. Birisi bana geçen yıl neler olduğunu söyleseydi, bunlara inanacağımı zannetmiyorum. Joseph'in neler yaşadığımızı nasıl anlayabileceğine dair hiçbir fikrim yok" şeklinde devam etti.

Gencin teyzesi, ailenin yeni tip koronavirüs kısıtlamalarından ötürü onunla bire bir görüşemediğini ve bu nedenle yaşananlar hakkında video konferans aracılığı ile açıklama yapmaya çalıştığını söyledi. Gencin ailesinin orada olmak ve ona yaşananlar hakkında bahsetmek istediğini fakat COVID-19 dolayısıyla bunu yapamadıklarını belirtti.

Teyzesinin yaptığı açıklamaya göre 19 yaşında bir genç olan Joseph'in ailesi, video konferans yolu ile görüştüklerinden ötürü pandemi hakkında şimdilik çok fazla açıklama yapmaktan çekiniyor. Onlara göre yaşananları anlamlandırmasını kolaylaştırmanın bir yolu var, o da yüz yüze iletişim ancak yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sıklığı buna olanak tanımıyor.