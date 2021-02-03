İtalya'da koronavirüse yakalanmak yasaklandı. Alınan bu karar, çok sayıda insanın şaşırmasına neden oldu. Peki, tüm dünyayı şaşkına çeviren böyle bir karar neden alındı? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İtalya'da Koronavirüse Yakalanmak Neden Yasaklandı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyondan fazla insan COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Bazı ülkeler diğer ülkelere kıyasla salgından çok daha fazla etkilendi. Bu ülkeler arasında İtalya da yer alıyor. Toplamda 2 milyon 570 bin 608 kişinin yeni tip koronavirüse yakalandığı ülkede, toplamda 89 bin 344 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Nuoro şehrindeki Oniferi kasabasının Belediye Başkanı Stefania Piras, tüm dünyayı şaşkına çeviren bir karar aldı. Belediye Başkanı Piras, bölgede yaşayan vatandaşların COVID-19'a yakalanmasını yasakladığını duyurdu. Stefania Piras, Oniferi kasabasında sağlık çalışanının kalmadığı, bugün bir doktorun daha görevden ayrıldığını söyledi.

Steania Piras, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Oniferi’de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine bakacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronavirüse yakalanmak artık yasak” şeklinde konuştu.

Koronavirüs Aşısı Olanlar Taşıyıcı Olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olanların taşıyıcı olabileceğini söylemişti. Prof. Dr. Taşova, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aşılarla yaptığımız şey özellikle vücutta antikor oluşuyor. Bir daha virüse yakalandığında bu antikor seviyesi tekrardan yukarı çıkıyor. Yine de olay belli değil. İnaktif virüs aşılarında hafıza ‘T' hücrelerine baktığımızda orayı uyarmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, "O yüzden antikor seviyelerinin izlenmesi gerekiyor. Gerek aşı olanlar gerekse virüs geçirenlerin antikor seviyeleri genellikle yavaş düşüyor ama hızlı düşerek de enfeksiyon alabilir. Aşı bize özellikle bulgu olmadan veya hafif bulguyla hastalığı geçirmemizi sağlıyor. Aşının önemi burada. Bu kişilerin virüsü tekrar taşıyabileceği ve özellikle riskli gruplara aktarabileceği anlamına geliyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmeli" şeklinde konuşmuştu.