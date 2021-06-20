Konami Yeni Silent Hill Duyurusuna Hazırlanıyor!

Görünüşe göre, Konami yeni Silent Hill duyurusu için hazırlanıyor. En azından OfficialKonamiShop Twitter hesabı, ateşe büyük bir odun attı. Yıllardır beklediğimiz duyuruya yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. İşte o detaylar!

Silent Hill serisinin geri dönüp dönmeyeceği konusu, herhangi bir netlik kazanmadığı için oyuncular olarak kafalarımızı karıştırmaya devam ediyor. Uzun bir zaman önce Aesthetic Gamer ve Rely on Horror sitesi tarafından ortaya atılan iddialar ve söylemler ışığında, Konami ve Sony arasında bir işbirliğinin olduğuna işaret edilmişti. Ne var ki serinin yayın haklarını elinde bulunduran Japonya menşeli yayıncı her defasında yalanlarken, oyun sektörünün içinden sızdırdıkları bilgiler ile itibar kazanmış olan isimler ise tam aksini iddia etmişlerdi.

Bir süre önce Layers of Fear serisi, Observer, Blair Witch ve The Medium oyunları ile tanınmış olan Bloober Team, yeni bir oyun üzerinde çalıştığını ve ne olduğu ortaya çıkınca da büyük bir şaşkınlık yaratacağını söylemişti. Bu projede Akira Yamaoka gibi bir ismin de yer alıyor oluşu elbette kafalarda “Yeni Silent Hill oyunu Bloober Team stüdyosundan mı gelecek?” sorularını oluşturmuştu. Ne var ki şimdilik yeni projenin ne olduğuna dair net bir ipucu yok.

Son olarak ise Blue Box Game Studios tarafından geliştirilmekte olan Abandoned oyununun yeni Silent Hill oyunu olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki, Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda PlayStation 5 için geliştirmekte oldukları oyunlarının ilk harfinin S ve son harfinin de L olduğunu söyleniyordu. Daha sonradan yapılan açıklama ile bu oyunun da Silent Hill olmadığı ortaya çıkmıştı. Ancak kullanıcılar henüz ikna olamadıkları için çeşitli teoriler üretmeye devam ediyorlar.

Konami Yeni Silent Hill Oyunu Duyuracak

Peki ilerleyen süreçte yeni bir Silent Hill oyunu görebilecek miyiz? Görünüşe göre büyük gün yaklaşıyor ve Konami de yaptığı paylaşım ile ateşe büyük bir odun attı diyebiliriz. Yakın bir zaman önce Japonya menşeli yayıncı, ticari Silent Hill ürünlerinin satışıyla ilgili olarak OfficialKonamiShop Instagram ve Twitter hesabı açtı. Ne var ki Adandoned ile ilgili teoriler müteakip, Türkçe meali ile “Büyük bir şey geliyor...” yorumlu bir paylaşım yapıldı. Paylaşımdaki görselde ise Silent Hill: Homecoming oyununda gördüğümüz Boogeyman, Halo of the Sun ve satışa sunulan ilk dört oyunun logolarının birbirine geçmesi ile oluşturulmuş Silent Hill yazısı görülebiliyor. Daha da garip olanı ise, ilk gelen yorumlardan Türkçe meali ile “Abandoned Silent Hill’dir”’in ilk etapta sabitlenmiş ama diğer kullanıcıların reaksiyonu nedeniyle daha sonradan kaldırılmış olması.

Ne var ki bütün olay burada bitmiyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kullanıcılar, Twitter üzerinden bahsi geçen hesaba özel mesajlar göndermeye başlamışlar ve ortaya enteresan sonuçlar çıkmış. Hemen aşağıdaki görselde de görebileceğiniz üzere, bir kullanıcı “Eğer Silent Hill sil baştan alınıyorsa, ‘Beklemede kalın’ cevabı yazın.” şeklinde bir mesaj göndermiş ve OfficialKonamiShop tarafından yapılan geri dönüş ise “Beklemede kalın” olmuş.

Yeni Silent Hill oyununun duyurusunun uzun bir zamandan sonra yeniden gündeme gelmiş olması epey sevindirici bir yeni gelişme oldu. Bundan sonra yaşanacaklar çok daha önemli olacaktır elbette. Bizler de takipte olacak ve önemli yeni gelişmeleri sizlere ulaştıracağız. Beklemede kalın.