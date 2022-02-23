1997 Yılındaki Konserlerini Twitch’te Yayınlayan Daft Punk, İzlenme Rekoru Kırdı

Popüler elektronik müzik grubu Daft Punk, geçtiğimiz sene hayranlarına veda ederek dağıldıklarını duyurmuştu. Bu haberin ardından üzülen binlerce hayran, Daft Punk’tan gelen sürprizle heyecanlandı. Grup, 25. Yıllarına özel olarak 1997’de verdikleri konserleri Twitch platformu üzerinden yayınladı. Daft Punk’ın 2 saat süren konser yayını, eş zamanlı olarak 172 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

İlk albümlerini yayınlamalarının ardından 25 sene geçen Daft Punk grubu, çeyrek asırlık varlıkları için hayranlarına bir sürpriz yaptı. 1997 yılındaki konserlerini popüler canlı yayın platformu Twitch üzerinden yayınlayan ikiliyi, anlık olarak 172 bin kişi izledi. İkonik maskeleri ve yaptıkları eşsiz müzikleri ile milyonlarca hayrana sahip olan ünlü müzik grubunun Twitch konseri, canlı yayın dışında bir daha izlenemiyor.

Anlık İzleyici Sayısı ile Rekor Kırdılar

Daft Punk'ın Twitch'te yaptığı canlı yayın yaklaşık 2 saat sürdü. Dünyanın dört bir yanından canlı yayına katılan binlerce hayran, Twitch'te ulaştığı anlık izlenme sayısıyla rekor kırdı. Canlı yayın ortalama olarak 116 bin izleyiciye ulaşırken 172 bin izleyici ile zirveye ulaştı.

Yayınlanan konser, Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter’in yani Daft Punk’ın 1997 tarihli Homework albümünün çıkışından kısa bir süre önce Los Angeles’taki bir kulüpte gerçekleşti. Homework’ün çıkışının 25. yılını kutlayan grup, albümün 25. yıl özel versiyonunu çevrimiçi müzik platformlarında dinleyicilerle buluşturdu.