Konsol Oyuncularının Favori Oyunu Belli Oldu: GTA 5'i ve Call Of Duty'i Geride Bıraktı!

Medya, oyunlar ve spor sektörlerinde uzmanlaşmış önde gelen bir veri şirketi Ampere Analysis'in yeni araştırmasına göre Xbox ve PlayStation konsol oyuncuları, Ocak ayında Fortnite'a toplam 3,2 milyar saat harcadı. Bu, diğer dört popüler oyunun toplamından (Grand Theft Auto V, Roblox, EA Sports FC 24 ve Call of Duty) daha fazla oynama süresine sahip.

Fortnite, Kasım ayında orijinal battle royale haritasının ve klasik silahların geri dönmesiyle birlikte oyuncu katılımında önemli bir artış yaşadı. Altı yıllık tarihinde en yüksek tek günlük oyuncu sayısına ulaşarak dikkat çekti.

Aralık ayında ise Lego Fortnite, Fortnite Festivali ve Roket Yarışı gibi yeni oyunlar eklenerek popülerliğini artırdı. Ampere Analysis'in 11 Ocak tarihli raporuna göre, Kasım 2023'te Fortnite'ta geçirilen toplam oyun süresi neredeyse yüzde 150 artarken, Aralık ayında da yüzde 9'luk ek bir büyüme kaydedildi.

Xbox ve PlayStation'daki konsol oyuncuları Fortnite'ta, Roblox, GTA V, GTA Online, EA Sports FC 24 ve Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 ve Warzone'u içeren Call of Duty HQ gibi diğer popüler oyunlardan daha fazla zaman geçirdi.

Fortnite'ın konsollardaki toplam oynanma süresi 1,6 milyar saati aşarak dikkat çekici bir rakama ulaştı. Epic Games, bu ivmeyle Xbox ve PlayStation'da aylık aktif kullanıcı sayısına göre lider yayıncı haline geldi, sektördeki EA, Ubisoft ve Activision'ı geride bıraktı.