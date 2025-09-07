Koreli Operatörden iPhone 17 Sızıntısı: İşte Özellikleri!

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasına iki gün kala yeni detaylar ortaya çıkıyor. X üzerindeki bir paylaşım Güney Kore’deki mobil operatörlere dağıtıldığı iddia edilen teknik özellik dökümanlarını gün yüzüne çıkardı. Sızan belgelerde yalnızca dört ana iPhone modelinin temel özellikleri değil, aynı zamanda iPhone 17 Air ile Samsung S25 Edge karşılaştırması da bulunuyor.

Güney Koreli Operatör iPhone 17 Özelliklerini Sızdırdı!

iPhone 17 Pro modellerinin Apple A19 Pro çipi ve 12GB bellek ile geleceği, Air ve Standart modellerin ise A19 çip ve 8GB bellek kullanacağı öne sürülüyor. Ekran tarafında iPhone 17 ve iPhone 17 Pro’nun 6,3 inç, iPhone 17 Air’in 6,6 inç, Pro Max’in ise yine en büyük boyutla 6,9 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Arka kameralara baktığımızda ise iPhone 17’nin 48 Megapiksel + 12 Megapiksel çift kamera kurulumu ile geleceği, Air modelinde ise tek bir 48MP kameranın bulunacağı ve 4K video çekebileceği ifade ediliyor. Pro tarafında 48MP sensörlerin yanı sıra 8K çözünürlükte video kaydı desteği dikkat çekiyor.

Batarya kapasitesi iPhone 17 için 3.600 mAh, Air için 2.800 mAh, Pro için 3.700 mAh ve Pro Max için 6.000 mAh olarak listelenmiş. Depolama tarafında iPhone 17 ve Air modellerinin 128GB ile 512 GB arasında seçenek sunacağı, Pro’nun 128 GB’tan 1 TB’a, Pro Max’in ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar depolamaya sahip olacağı görülüyor.

Genel hatlarıyla bu özellikler daha önce çıkan söylentilerle örtüşüyor. Ancak burada kritik bir nokta var: Operatörler Apple tarafından önceden bilgilendirilmez. Genellikle bu tip teknik dökümanlar, söylentilerden derlenir ve etkinlik sonrası resmi web sitelerinde yayınlanmadan önce hızlıca güncellenir.