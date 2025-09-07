iPhone 17 Pro'nun Kamerası Teleskoptan Farksız Olacak: 8x Zoom Desteğiyle Geliyor!

Merakla beklenen iPhone 17 serisinin 9 Eylül'deki Apple etkinliğinde tanıtılmasına günler kala, yeni modellerle ilgili şaşırtıcı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak serinin üst düzey modelleri iPhone 17 Pro ve Pro Max'in bazı sürpriz özellikleri ortaya çıktı.

Güvenilir kaynaklara göre yeni amiral gemisi telefonlar hem performans hem de kamera tarafında önemli sürprizlere ev sahipliği yapacak. Cihazların 8x optik zoom desteği ile birlikte geleceği söylenirken, yeni nesil bir soğutma sistemine sahip olacakları da neredeyse kesinleşti.

iPhone 17 Pro ve Pro Max 8x Optik Zoom Desteğine Sahip Olacak

Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan bazı raporlara göre iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerindeki telefoto kamera lensleri önemli bir iyileştirmeyle gelecek. Yeni lensler 8x optik zoom desteğine sahip olacak. Hatırlatmak gerekirse bu değer iPhone 16 serisinde yalnızca 5x ile sınırlıydı.

Yeni özellik ile birlikte telefonların çok daha uzak mesafelerden net ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekilebileceği söyleniyor. Ayrıca video kaydı tarafında cihazların 8K çözünürlüğü de destekleyeceği belirtiliyor.

Yüksek Performans İçin Buhar Odalı Soğutma Sistemi Geliyor

iPhone 17 Pro ve Pro Max'in en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise yeni soğutma sistemi olacak. Zira Apple, ilk kez iPhone'larda Vapor Chamber (VC) veya "buhar odacığı" teknolojisine dayanan bir soğutma sistemi kullanacak.

Bu teknoloji sayesinde cihazların işlemcilerinde oluşan ısı ince ve kapalı metal bir odacıkta bulunan sıvının buharlaşmasıyla dağıtılabilecek. Böylelikle oyunlarda veya yüksek işlem gücü gerektiren görevlerde telefonlar daha az ısınarak daha yüksek performans sunabilecek.

Telefonlar hakkında ortaya atılan soğutma sistemi, 8x optik zoom desteği ve diğer tüm söylentilerin gerçek olup olmadığını 9 Eylül'de düzenlenecek Apple etkinliğinde öğreneceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni iPhone 17 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.