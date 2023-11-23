Körfez Savaşı'nı Konu Alacak Yeni Call of Duty Oyunu Geliyor!

Yeni bir rapor, bir sonraki Call of Duty Black Ops oyununun Körfez Savaşı'nda geçeceğini ortaya koyuyor.

Körfez Savaşı'nı konu edineceğine ilişkin ilk söylentiler, Ekim 1983'te tanıtılan emekli bir Amerikan saldırı uçağı olan Lockheed F-117 Nighthawk'ın yer aldığı Call of Duty mobil sızıntılarının ardından ilk olarak 2022'de ortaya çıkmıştı.

Bu yılın başlarında Insider Gaming, Call of Duty'nin 2024 yılında piyasaya sürülecek oyununun Cerberus kod adı altında olduğunu ve şu anda geçmiş nesil konsollarla birlikte piyasaya sürülmesinin planlandığını bildirmişti.

WindowsCentral'dan gelen yeni detaylar da yeni oyunun Körfez Savaşı'nda geçeceğini ve CIA'e güçlü bir şekilde odaklanacağını belirtiyor.

Call of Duty Black Ops: Gulf War Geliyor

Henüz resmî olarak doğrulanmamış olsa da WindowsCentral bir sonraki oyunun adının "Black Ops: Gulf War" olmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Raporda yer alan en önemli yeni haberlerden biri de Activision'ın bir sonraki oyunla birlikte uygulamayı umduğu ön sipariş bonusları. Rapora göre Activision, Zombies moduna haftalarca erken erişim fikrini bile araştırıyor.

Call of Duty serisi son iki oyununda ön siparişle satın alınan oyunlara bir haftalık erken erişim imkânı sunmuştu. Tüm Call of Duty oyunlarında olduğu gibi bir sonraki Black Ops oyununun da Ekim/Kasım aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki sizin yeni Call of Duty oyunundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.