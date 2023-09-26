Popüler Korku Filmi Serisi Çığlık Oyun Oluyor!

Tahminleriyle popülerleşen X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı TheTipster'ın sızıntılarına göre efsanevi korku filmi serisi "Çığlık" yakında video oyunları dünyasına girebilir.

Bir dizi seçimlerin ön planda olduğu hikâye tabanlı oyunlarıyla sektöre âdeta yön veren ve oyuncuların popülaritesini kazanan Supermassive Games'in bu projenin arkasındaki geliştirici olduğu söyleniyor.

Supermassive Games, Çığlık Serisini Oyuna Dönüştürecek

Bir Çığlık video oyunu haberi ilgi çekici olsa da detaylar şimdilik oldukça az. Oyunun mevcut filmlerden birinin hikâyesini mi baz alacağı yoksa tamamen yeni bir hikâye mi sunacağı belli değil. Stüdyonun projeye dâhil olup olmadığına ilişkin teyit de henüz gelmedi.

Altı film, bir televizyon dizisi ve spin-off'larla önemli bir korku serisi olan "Çığlık", 1996'daki başlangıcından bu yana gişede şaşırtıcı bir şekilde 911 milyon dolar kazandı. Ayrıca yine şaşırtıcı bir şekilde altı filmin toplam yapım bütçesi sadece 177 milyon dolardı.

Mart ayında gösterime giren son film dünya çapında 168 milyon dolar hasılat elde ederek bu başarıya önemli bir katkıda bulundu. Türkiye'de "Çığlık" adıyla bilinen seri, "Halloween"i bile geride bırakarak en çok hasılat yapan korku filmi serisi hâline geldi.

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