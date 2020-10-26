Koronavirüs Bu Şekilde Kesin Bulaşıyor! Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara koronavirüsün bulaşması ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte " koronavirüs nasıl bulaşıyor? " sorusuna verilen yanıt.

Koronavirüs Nasıl Bulaşıyor?

YeniÇağ'ın aktardığı habere göre, Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara yaptığı açıklamada kış aylarında kapalı ortamlarda sohbet edilme sürelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kara açıklamasının devamında "Açık alanda yaklaşık 10, kapalı alanda ise 4 dakika karşılıklı konuşma, sosyal mesafe 1 metre bile olsa korona virüste bulaşı riski oluşturuyor" cümlelerine yer verdi.

Kapalı alanlarda maskesiz olarak durmak büyük risk yaratmakta. Ateş Kara da maskesiz olarak kapalı alanda 4 dakika konuşmanın büyük risk oluşturduğuna dikkat çekmekte. Koronavirüs salgınından etkilenmemek için mutlaka ve mutlaka maske takın.

Kara açıklamasında "maske uyumu etkili olduğu anda virüs sayıları çok hızla azalıyor" dedi.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

25 Ekim Koronavirüs Tablosu

25 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 361.801 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.799'a yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.744 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 314.390 olarak açıklandı.