Aralık ayı içerisinde yeni tip koronavirüs aşılarının insanlara uygulanması bekleniyor. Peki, koronavirüs aşısı olanlar maske takacak mı? Bilim insanları, insanların kafalarında oluşan bu soruyu yanıtladı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaların detayları haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Olanlar Maske Takmaya Devam Edecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan bilim insanları, COVID-19 aşılarının hastalığı şiddetli geçirmeye karşı oldukça koruyucu olduğunu belirtti. NTV'deki habere göre Klinik çalışmalarda asemptomatik yayılmaya dair testler yapamadıklarını belirten bilim insanları, bu sebepten ötürü yeni tip koronavirüs aşısının virüsün yayılma oranını ne kadar azaltabileceği hakkında net bir bilgi olmadığının altını çizdi.

BioNTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz ay The Guardian Gazetesine aşının asemptomatik vakaları durdurup durdurmayacağı ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Prof. Dr. Şahin, COVID-19 aşısının asemptomatik vakaları durdurup durdurmayacağının kesin olarak belirlenmesinin yaklaşık bir yılı bulabileceğini söylemişti.

Burundaki viral yükün kas içi enjeksiyonlar ile tamamen önlemenin mümkün olmayabileceğini söyleyen bilim insanları, koronavirüs aşısı olanların maske takmaya devam etmesi gerektiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Stanford Üniversitesinde görevli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Michal Tal, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

COVID-19 aşısı olanların maske takmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dr. Michal Tal, "Birçok insan yeni tip koronavirüs aşısı olduktan sonra artık maske takmak zorunda kalmayacaklarını düşünüyor fakat bu düşünce doğru değil. Aşılanan insanlar hala bulaşıcı olabilirler ve maske takmak onlar için oldukça kritik” ifadelerine yer verdi.

Yeni tip koronavirüs aşılarının hastalığı şiddetli geçirmeye karşı güçlü kalkan görevi gördükleri kanıtlandı ancak hastalığın burundan bulaşmaya devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir garanti bulunmuyor. Akciğerler, dolaşımda yer alan antikorlar için burundan ya da boğazdan daha erişilebilirdir. Bu durum, akciğerlerin korunmasını oldukça kolaylaştırıyor.

Arizona Üniversitesi'nde görevli immünolog Dr. Deepta Bhattacharya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddetli hastalığı önlemek, hafif hastalığı önlemekten çok daha kolaydır. Bütün enfeksiyonları önlemek ise en zorudur. Aşı semptomatik hastalığı önlemede yüzde 95 etkili ise elbette tüm enfeksiyonları önlemede bundan daha az etkili olacaktır. Yine de aşıların burun ve boğazdaki COVID-19’u başkalarına yaymasını engelleyecek kadar bastıracağı konusunda iyimserim” şeklinde konuştu.