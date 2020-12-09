Araba Sürerken COVID-19 Riskini Azaltmak İçin Bunu Yapın

Araba sürerken COVID-19 riskini azaltmak istiyorsanız bu araştırmaya göz atmalısınız. Brown Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı son çalışmada, araba sürerken bunları yapmanın Koronavirüse yakalanma riskini en aza indirdiği gözlemlendi.

Evin dışında bulunduğunuz her yer Koronavirüs riski taşıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), evinizin dışından insanlarla bir arabaya bindiğinizde maske takmanızı tavsiye ediyor, ancak almanız gereken tek önlem bu değil. Yeni bir araştırmaya göre, herhangi biri arabadayken tüm pencereleriniz kapalıysa, COVID-19 kapma riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz.

Araba sürerken COVID-19 riski nasıl azaltılır?

Brown Üniversitesi araştırmacılarından oluşan ekip tarafından hazırlanan çalışmada, çeşitli pencereleri açılmış bir otomobilin içindeki hava akışını simüle etmek için bilgisayar modeli kullanıldı. En yüksek COVID-19 riskine yol açan kombinasyon, dört pencerenin de kapalı olduğu esnada yaşandı.

Çalışmanın eş yazarlarından olan Asimanshu Das yaptığı açıklamada, "Bilgisayar simülasyonlarımıza göre, pencereler kapalı ve klima açık olarak dolaşmak kesinlikle en kötü senaryoya yol açıyor" ifadelerini kullandı. Das, "en iyi senaryonun" dört pencerenin de açık olması durumunda yaşandığı, ancak bir veya ikisinin açık olmasının bile hepsinin kapalı olmasından daha iyi olduğunu söyledi.

Çalışma ayrıca arabada oturduğunuz yerin de önemli olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, biri sürücü koltuğunda diğeri ise arka koltukta sürücünün çaprazında oturarak mesafenin en üst seviyeye çıktığını gözlemledi. Bu da COVID- 19'un bir kişiden diğerine yayılmaması konusunda önemli bir fark yaratıyor.

Araştırmacılar, havanın genellikle araca arka camlardan girip ön camlardan çıktığını, çünkü arka camların hava basıncının daha yüksek olduğunu belirtti. Dolayısıyla sadece yolcuların oturduğu tarafta pencere açmak, karşı taraftaki pencereyi açmak kadar yararlı olmayacaktır.

Brown'da mühendislik profesörü olan Kenny Breuer, "Yolcuların karşısındaki pencereler açıkken, sürücünün arkasından arabaya giren, yolcu koltuğunun arkasındaki bölgeyi temizleyen ve ardından yolcu tarafındaki camdan çıkan bir hava sirkülasyonu elde edebilirsiniz" diyor.