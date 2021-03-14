Koronavirüs Aşısı Olmadan Önceki Gün Yapılmaması Gereken Şey

Uzmanlar, koronavirüs aşısı olmadan önceki gün bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebebiyet vermemek için uzak durulması gereken içecek hakkında önemli uyarılarda bulundu. Siz de yakın bir zamanda yeni tip koronavirüs aşısı olacaksanız uzmanların uyarısını mutlaka dikkate almanız gerekiyor.

Koronavirüs Aşısı Olmadan Önceki Gün Bunu Tüketmeyin

Uzmanlar, yakın bir zamanda aşı olacak kişilerin bağışıklık seviyesinin iyi durumda olması için bazı önemli tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bağışıklık sistemini korumak için aşı uygulanmadan bir önceki gün iyi dinlenmeli ve mümkün olduğunca rahatlamaya çalışmalısınız.

Uzmanlar, sakinleşmenin önemini vurgulamanın yanı sıra uzak durulması gereken içeceklere de değindi. Sağlık uzmanları, aşı randevunuzdan bir önceki gece alkol tüketmek gibi bir planı olan kişilere bunu ertelemeleri gerektiğini söyledi. COVID-19'a karşı geliştiren aşılardan birini olacak kişilerin sağlığı açısından alkol tüketiminden kaçınması gerekiyor.

BGR'de yer alan habere göre Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), aşı olmadan bir önceki gün alkol tüketmek veya bağışıklık sistemine zarar verecek diğer içecekleri tüketmek hakkında resmi bir açıklama yapmasa da sağlık uzmanları, aşı olmadan bir önceki gece alkol tüketmenin bağışıklık sisteminin zayıflatmasına yol açabileceğini söylüyor.

Aşı randevusundan bir önceki gün içkilerden uzak durmakla ilgili resmi bir uyarı bulunmuyor ama bağışıklık sistemini korumak ve güvenliği üst seviyede tutmak için alkol almaktan uzak durmakta fayda var. Pfizer ve Moderna'nın klinik araştırmalarına katılan gönüllülerden bir önceki gece alkol almamalarının istendiğini de ayrıca belirtmek gerekiyor.

Manchester Üniversitesinden İmmünolog Sheena Cruickshank, COVID-19 aşısının etkili olması için bağışıklık sisteminin doğru bir biçimde çalışması gerektiğini, bu nedenle aşılamadan bir önceki gece alkol almanın faydasından çok zararının dokunabileceğini belirtti.

Maryland Loyola Üniversitesinden Profesör Christopher Thompson da Cruickshank'ın uyarısına benzer şekilde insanların randevularından birkaç gün önce ve hatta ikinci dozdan sonraki birkaç hafta sonra aşırı alkol almaktan kaçınmaları gerektiğini ileri sürdü.

Thompson, Healthline'a yaptığı açıklamada alkolün bağışıklık sistemini nasıl etkilediğine dair mevcut verilerin çoğu insanların aşılama öncesinde, sırasında ve sonrasında alkol tüketmekten ve aşırı içmekten kaçınmasının gerekliliğini gösterdiğini ifade etti.