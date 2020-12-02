Koronavirüs Aşısı Önce Kimlere Yapılacak? Fahrettin Koca'dan Çok Önemli Açıklamalar!

Koronavirüs aşısı önce kimlere yapılacak? Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası belli oldu. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Koronavirüs aşısı önce kimlere yapılacak? İşte ayrıntılar.

Koronavirüs Aşısı Önce Kimlere Yapılacak? Türkiye Koronavirüs Aşısı Yol Haritası

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir.

Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır.

Covid-19 aşıları ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek.

Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır.

Ülke olarak aşılama çalışmalarına önceden hazırlıklı olma gayretindeyiz. Bilim Kurulumuz aşılama stratejisi üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Planlamalarımızı yaptık. pic.twitter.com/K5FuFhDfQI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2020

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