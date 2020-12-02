Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? Çok Kritik Açıklama!

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Yılbaşına çok az bir zaman kaldı. Peki yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından çok kritik bir açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İlhan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı nedeniyle toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile koronavirüs enfeksiyonunın önü alınmaya çalışılabilir"

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a göre yılbaşında 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanabilir.

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