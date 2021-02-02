Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs Aşısı Olanlar Taşıyıcı Olabilir!

Koronavirüs aşısı yaptıran kişilerin taşıyıcı olma ihtimalinin olup olmadığı merak ediliyordu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, merak edilen soruyu yanıtladı.

Koronavirüs Aşısı Yaptıranlar Virüs Bulaştırabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Aşılarla yaptığımız şey özellikle vücutta antikor oluşuyor. Bir daha virüse yakalandığında bu antikor seviyesi tekrardan yukarı çıkıyor. Yine de olay belli değil. İnaktif virüs aşılarında hafıza ‘T' hücrelerine baktığımızda orayı uyarmıyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, "O yüzden antikor seviyelerinin izlenmesi gerekiyor. Gerek aşı olanlar gerekse virüs geçirenlerin antikor seviyeleri genellikle yavaş düşüyor ama hızlı düşerek de enfeksiyon alabilir. Aşı bize özellikle bulgu olmadan veya hafif bulguyla hastalığı geçirmemizi sağlıyor. Aşının önemi burada. Bu kişilerin virüsü tekrar taşıyabileceği ve özellikle riskli gruplara aktarabileceği anlamına geliyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmeli" dedi.

Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Taşova, "Bu kaçınılmaz ama kısıtlamaların kaldırılırken verileri takip ederek kaldırılması uygun. Kısıtlamaların vaka sayılarındaki azalmasına etkisini gördük. Daha öncede kısıtlamada vaka sayısının arttığını da gördük. Aşılamada istediğimiz düzeye daha tam ulaşamadığımız için o nedenle bu tür kısıtlamaları kaldırırken daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum çünkü daha henüz toplumun önemli kısmı aşılanmadı. Bu aşılamalar olunca tam rahatlama yaşanır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Taşova, "Aşılama çalışmaları isteklerle birlikte devam ediyor. Çok da istek var. Özellikle 75 yaş ve altı riskli gruplar var. Bunlar aşıya çok ulaşmak istiyorlar. Aşı geldiği süre içerisinde bu aşılar yapılacak. Yeter ki aşının sürekliliği sağlansın. Onda da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aşıya bağlı lokal yan etkilerin dışında özellikle yüksek tansiyon gördüğümüz kişiler oldu. Yine daha önce de öyküsü olan bir doktor arkadaşımızda yan etkiler oldu" ifadelerine yer verdi ve çaıklamasına şu şekilde devam etti: