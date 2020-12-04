Koronavirüs Aşısı Yaptırmak Zorunlu Mu Olacak? Bakan Koca'dan Açıklama

Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak? Bu sorunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmekteydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak sorusuna yanıt verildi.

Koronavirüs Aşısı Yaptırmak Zorunlu Mu Olacak?

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı yaptırmanın zorunlu olmayacağını söyledi.

Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Bu konuyu Bilim Kurulu'nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu: Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız. "

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere koronavirüs aşısını yaptırmak zorunlu olmayacak.

Neden Çin Aşısı?

Koca neden çin aşısı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler."

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