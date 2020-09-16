İçişleri Bakanlığı koronavirüs denetimlerine yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada koronavirüs denetimlerinde ceza kesilen kişi sayısı açıklandı. İşte koronavirüs denetimlerinde ceza kesilen kişi sayısı.

Koronavirüs Denetimlerinde Kaç Kişiye Ceza Kesildi?

22 Ağustos'tan bu yana ülke genelinde 3 milyon 373 bin 336 denetim yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi. Bu denetimlerde 9 bin 974 kişiye ceza kesildiği, 178 işletmenin faaliyetinin de geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Denetimlerde 40 bin 891 kişi de uyarıldı.

Koronavirüs hastalığından korunmak için ellerinizi sürekli yıkamanız ve dezenfekte etmeniz gerekiyor. AVM gibi toplu alanlarda çok fazla kalmamanız önerilmekte. Maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak hastalıktan korunmak mümkün.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız öneriler arasında. öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Öksürük veya ateş gibi belirtiniz var ise en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gidin.

Ülkemizde Son Durum

15 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 294.620 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.186'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.327 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 261.260 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.