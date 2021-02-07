Bu Koronavirüs İlacının Hastayı 5 Günde İyileştirdiği İddia Ediliyor!

Mucize bir tedavi olarak adlandırmak için henüz oldukça erken fakat EXO-C24 isimli yeni bir koronavirüs ilacı faz 1 çalışmalarında milyarlarca insanın beklediği sonucu verdi. Bu ilaç eğer sonraki denemelerde de başarısını yinelerse COVID-19 için gerçek anlamda ilk çığır açan tedaviye sahip olabiliriz. Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Hastaları 5 Günde İyileştiren Koronavirüs İlacı: EXO-CD24

Tel Aviv Ichilov Medical Center'da yer alan araştırmacılar, ilacı alan gönüllülerin çoğunda COVID-19'u 3-5 günde iyileştirdiği görülen bir koronavirüs tedavisi geliştirdi. EXO-CD24 olarak adlandırılan bu ilaç doğrudan akciğeri hedef alan ve COVID-19'la uğraşan bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesinin önüne geçmeye yardımcı olacak ilaçtır.

İnhalasyon yolu ile günde bir kez beş dakika süre ile verilen bu ilacın faz 1 denemesinde COVID-19'un orta şiddetli semptomlarından rahatsız 30 kişiden 29'u 3-5 günde iyileşti ve hepsi hayatta kaldı.

İlaç her ne kadar dünyanın geleceği için umut verici olsa da ilacı tamamen bir mucize olarak görmek için henüz çok erken olduğunu da unutmamak gerekiyor. İlacın daha büyük bir grupta ne kadar etkili olduğunu gözlemlemek için en az faz 3 çalışmalarını beklemek gerekiyor çünkü büyük bir toplulukla test edilmediği sürece ilacın başarılı olup olmadığını bilmek mümkün olmayacaktır.

EXO-C24 eğer sonraki çalışmalarda da birinci çalışmadaki başarısını yinelerse COVID-19 tedavisinde kullanılabilir. Aşılar, bağışıklık sistemini başa çıkması gereken gerçek tehdide karşı uyarırken önüne bazı sınırlar çıkabilir. Her şeyden önce enfekte olmuş kişiler üzerinde etkili olmazlar. Buna ek olarak aşı temininde hala büyük sorunlar yaşanıyor. COVID-19 aşılarının başarısını olumsuz etkileyen başka bir etken daha bulunuyor: Mutasyonlu koronavirüs.

İlaç, koronavirüs hastalarının çoğunu beş gün içinde iyileşmesine gerçekten yardımcı olabilirse yalnızca hayat kurtarmakla sınırlı kalmaz. İnsanların hayatına sağladığı faydanın yanında mutasyon çeşitlerinin de ele alınmasına yardımcı olur.

Tel Aviv Ichilov Medical Center'da gerçekleştirilen faz 1 denemesinde ilacı alan 30 kişiden 29'unu iyileştirebildiğini gösterdi. 30 COVID-10 hastasında orta şiddetli semptomlar bulunduğu kaydedildi.

COVID-19 tedavisi ile ilgili en büyük sorun, bağışıklık sisteminin şiddetli reaksiyon geliştirebilmesidir. Organ yetmezliğine ve hatta ölüme dahi yol açabilir. Bu sitokin fırtınası olarak adlandırılır ve büyük bir çoğunlukla ölümcüldür.

Time of Israel'e göre faz 1 denemesini yürüten hastane söz konusu başarısını "büyük bir atılım" olarak nitelendirdi. EXO-C24 virüsün peşinden giden ve onu yok etmek isteyen bir antiviral değildir. Bağışıklık sistemi bunu kendi başına yapabildiğinden birçok kişi tedavi olmadan COVID-19'dan kurtulabiliyor. Bu ilaç, sitokin fırtınası ile ilgilenerek aşırı olarak nitelendirilebilecek reaksiyon geliştirilmesinin önüne geçiyor.